«Отдадим последнее ради победы»: ХК «Сарыарка» о финале чемпионата Казахстана по хоккею

Приближается финал Чемпионата Казахстана по хоккею, где встретятся действующий чемпион страны – ХК «Сарыарка» – и претендент на титул –кокшетауский ХК «Арлан». Поддерживает карагандинскую команду главный партнер — онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch.

Напоминаем, ранее «орлы» из Караганды стали победителями регулярного сезона Чемпионата Казахстана и взяли «серебро» в суперфинале Континентального Кубка IIHF. Отличились и отдельные игроки команды — 29-летний Сергей Барбашев получил титул лучшего нападающего.

Фото: ХК «Сарыарка»

Вернувшись в родную страну, команда уверенно лидировала в плей-офф, а 11 апреля гарантировала себе место в финале в матче против «Номада». Игра получилась захватывающей и завершилась только в овертайме метким ударом Степана Грымзина на 71-й минуте. Сейчас команда активно восстанавливается и готовится к финалу.

Настрой, как и всегда, боевой. У нас было пару дней, чтобы восстановиться и подлечиться. А сейчас активно готовимся к финалу. В первую очередь подтягиваем ребят по физике, хотим выйти на лед в наилучшей форме. Главный тренер ХК «Сарыарка» Петерис Скудра

Фото: ХК «Сарыарка»

Вторым финалистом стал ХК «Арлан». В матче 11 апреля кокшетауский клуб вырвал победу у ХК «Бейбарыс» с окончательным счетом 2:1. Карагандинцы с нетерпением ждали результатов, чтобы узнать, к какому сопернику готовиться в финале.

«Арлан» – команда опытная и легко победу не отдаст. От нас потребуются максимальная самоотдача и концентрация на каждом микроэлементе игры. Главный тренер ХК «Сарыарка» Петерис Скудра

Фото: ХК «Сарыарка»

Серия финальных матчей начнется 16 апреля. Одним из самых важных факторов успеха ХК «Сарыарка» считает поддержку своих преданных болельщиков, а также партнера команды, онлайн-букмекера №1 в Казахстане Parimatch.

Скудра не упустил случая выразить благодарность фанатам хоккейного клуба в предвкушении нового титула.

Дорогие болельщики, огромное спасибо вам за эмоции и силы, которые вы дарите нам своей поддержкой. Каждый из нас отдаст последнее ради победы, но без вас все это не имеет смысла. Всех приглашаем, всех ждем! Петерис Скудра

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