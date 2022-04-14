Что нужно знать каждой беременной – алгоритм действий от гинеколога

По словам специалиста, положительный тест на беременность — еще не стопроцентная гарантия того, что вы ожидаете ребенка.

В первую очередь, нужно записаться в поликлинику по месту жительства. Результат теста на беременность еще ни о чем не говорит, да и беременность может быть внематочной. Надо пройти обследование, сдать анализы, словом, пройти ту диагностику, которую врач сочтет необходимой на момент осмотра. Джульсанам Мамедова

Далее процесс будет все время находиться под контролем специалистов. Они будут подсказывать, в какие сроки стоит встать на диспансерный учет, какие сдать анализы. За всю беременность проводится три обязательных УЗИ.

Первое, на первом триместре беременности – с 11 до 13 недели. Здесь мы определяем наличие плода, сердцебиения. Данные первого УЗИ-скрининга нам необходимы для того чтобы в дальнейшем сдать анализ на хромосомные заболевания у плода: синдром Дауна, Тернера, дефекты развития нервной трубки. Акушер-гинеколог Джульсанам Мамедова

Второе обязательное скрининговое УЗИ проводится в период с 19 до 21 недели. Оно направлено на выявление пороков развития плода. Пороки развития делятся на совместимые и несовместимые с жизнью. Если выявляются несовместимые с жизнью аномалии беременность прерывается по медицинским показаниям.

Третье обязательное УЗИ – на 30-32 неделе. С его помощью также можно выявить пороки развития, но при их обнаружении на этом этапе никаких медицинских вмешательств не осуществляется. Также выявляется положение плода, наличие плаценты, околоплодных вод и их количество. Джульсанам Мамедова

Как отмечает гинеколог, беременность – не болезнь. Поэтому будущие матери вправе оставаться активными, вести привычный образ жизни, вплоть до сохранения рациона питания и занятий физкультурой. Речь идет не о тотальных запретах, а, скорее, об адекватных ограничениях.

Достаточно снизить количество углеводов, ограничить острое, соленое, жареное и жирное. Строго противопоказаны разве что алкоголь и табак. То же касается и спорта: физическая нагрузка должна быть умеренной. Если хотите, занимайтесь плаванием, йогой, но избегайте поднятия тяжестей и нагрузок на износ. Гинеколог Джульсанам Мамедова

Специалист отметила, что на нелегком пути вынашивания ребенка женщине крайне важна поддержка ее партнера. Тем более что обследоваться придется и мужчине – он должен будет пройти флюорографию и сдать анализы.