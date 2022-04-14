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14:48 14.04.2022

Как научить ребенка распознавать опасность — советы психолога

правила безопасности для малыша, советы психолога Фото: pixabay
Родители стремятся обезопасить своих детей и помочь им избежать угрожающих для жизни ситуаций. Как научить ребенка общению с незнакомыми людьми, корреспонденту Zakon.kz рассказала психолог Вероника Жемчужникова.

Директор Гештальт-центра Алматы, президент Профессионального Средне-Азиатского гештальт-сообщества Вероника Жемчужникова рассказала, как грамотно объяснить малышу, что люди на его жизненном пути могут встретиться разные, и важно не попасть в неприятности во время общения с ними.

В 4-5 лет, если у ребенка нет социального навыка и он может оказаться в незнакомой ситуации с незнакомыми людьми, основные обязанности взрослого, находящегося рядом с ребенком, рассказать, как относиться к незнакомым людям. Взрослые должны объяснить, что обнимать, целовать человека можно только в том случае, если это близкий родственник. С незнакомыми людьми нужно быть вежливым, спрашивать их, если ты хочешь с ними пообщаться. Если они заняты своими делами – не подходить и не мешать им.Психолог Вероника Жемчужникова

Психолог объяснила, что если ребенку интересны люди во время прогулки, ключевая роль родителей – объяснить ему, как правильно вести себя. Эксперт отмечает, что с 4-5 лет детям необходимо четко проговаривать границы «можно-нельзя».

Особый упор нужно делать на взаимоотношения с незнакомыми людьми. Возможно, ребенок впечатлен добрыми отношениями с родным дядей и ждет таких же отношений от других взрослых. А если рядом нет взрослых мужчин, девочка может быть впечатлена и незнакомым человеком – большим, взрослым дядей, который, как ей кажется, может быть доброжелательным к ней.Вероника Жемчужникова

Специалист рассказала, что разработана целая система с «шагами выхода» при взаимодействии с людьми, которые нарушают личное пространство человека. Обязательно нужно научить ребенка пользоваться ею, когда он чувствует, что во время взаимодействия с человеком ему становится некомфортно, а иногда – даже небезопасно. Самое сложное для ребенка — остановить ситуацию и сказать вслух о своих чувствах, отмечает эксперт.

Не все дети могут быстро выразить свой протест. Чувство страха или чувство стыда ребенка в этот момент могут перевешивать чувство «некомфорта» или даже чувство надвигающейся опасности. Ребенок может посчитать, что бояться – это стыдно, подумав: «зачем мне бояться и говорить о некомфортной ситуации родителям, учителям или друзьям? Лучше я промолчу и буду сильным в глазах взрослых и детей». Кроме того, ребенок может испытывать страх быть непонятым. Он может подумать, что если расскажет о чем-то неправильном своим друзьям, над ним начнут смеяться.Вероника Жемчужникова

Психолог подчеркнула, что ребенку важно донести следующую информацию: если он не может справиться с ситуацией самостоятельно, то должен обратиться за помощью ко взрослым. В первую очередь, конечно, к родителям. Если их рядом не оказалось, тогда — к ближайшему взрослому человеку (воспитатель, учитель, медицинский работник, полицейский, прохожий).

Важно объяснить ребенку, что если некомфортная или опасная ситуация возникла на улице и рядом с ним нет знакомых взрослых, он может обратиться за помощью, зайдя в любой большой магазин, в аптеку или в другое учреждение, где есть люди, и сказать: «Мне страшно, помогите мне, пожалуйста, позвоните моим родителям». Ребенок должен действовать так до тех пор, пока кто-либо из взрослых не поможет ему и не свяжется с его родителями.Психолог Вероника Жемчужникова
Оксана Житникова
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