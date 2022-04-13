Более 100 схронов с оружием и боеприпасами обнаружили полицейские

Среди задержанных – сторонники деструктивных течений, лидеры и участники организованных преступных групп, причастные к тяжким и особо тяжким преступлениям, а также к незаконному обороту огнестрельного оружия и организации массовых беспорядков 4-7 января.

Обнаружено 103 схрона оружия и боеприпасов. Изъято 1363 единицы огнестрельного оружия: 137 автоматов, один ручной пулемет Калашникова, 420 пистолетов, 150 нарезных карабинов, 455 гладкоствольных ружей, 12 ружей нелетального действия «Форт-500», 188 единиц иного вида оружия, а также 279 гранат и 35 470 боеприпасов различного калибра, пишет Polisia.kz.

Также разыскиваются мародеры, занимавшиеся хищениями во время массовых беспорядков. Установлены 768 подозреваемых. У задержанных изъяты деньги в размере 16 млн тенге и 5819 единиц похищенного имущества. Среди изъятого: 12 автомашин, 796 сотовых телефонов, 665 единиц бытовой техники, 376 ювелирных изделий, 943 единицы одежды, 615 единиц косметических средств и более 2,5 тыс. единиц различных товарно-материальных ценностей.

Дальнейшие поисковые и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.