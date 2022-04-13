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23:25 13.04.2022

Через реалити-шоу можно лучше понять себя – психолог

зритель Фото: pixabay
Психолог и кандидат наук Тейхоу Смит рассказала, почему просмотр реалити-шоу вызывает зависимость, и назвала способ ее побороть, передает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, все дело в эмоциональном отклике, который каждый человек получает при просмотре сюжетов, схожих с ситуациями в реальной жизни, и посоветовала использовать реалити-шоу как инструмент для познания себя.

Психолог уверена, что регулярный просмотр реалити-шоу влияет на мысли, поведение и ценности человека. По ее словам, человеческий разум обрабатывает огромное количество информации, что формирует понимание действительности. Незначительные фрагменты в виде общения с людьми, чтение книг, развлечения и так далее формируют мысли и действия людей.

Смит подчеркивает, что реалити-шоу вызывают зависимость, заставляя человека снова и снова просматривать выпуски, чтобы узнать о решениях и поступках героев. Как объясняет психолог, это происходит потому, что людям знакомы переживания и темы шоу.

Это привлекает нас, потому что на самом базовом уровне мы сопереживаем драматическим событиям между людьми, будь то сражение за любовь, деньги или славу, – отмечает специалист.

Эксперт рекомендует внимательнее присмотреться к любимым героям шоу, чтобы понять привлекающие и отталкивающие характеристики, через которые можно узнать больше о самом себе.

Елена Беляева
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