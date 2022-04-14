12:22 14.04.2022
Гибель ребенка в ливневом канале в Караганде: начато досудебное расследование
Фото: пресс-служба ДЧС Караганды
3 апреля в Караганде произошла трагедия — в ливневом канале утонул девятилетний мальчик. По данному факту Департамент полиции Карагандинской области начал досудебное расследование, передает Zakon.kz.
По факту гибели девятилетнего мальчика в ливневом канале в Караганде органами следствия начато досудебное расследование по ст. 306 ч. 3 УК РК «Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящее время назначены необходимые экспертизы.Пресс-служба ДП Карагандинской области
В ведомстве отметили, что проводится расследование.