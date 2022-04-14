Курс доллара снова снизился на торгах

Средневзвешенный курс китайского юаня снизился до 70,28 тенге (-0,63), объем торгов составил 3,74 млн юаней.

Средневзвешенный курс российского рубля установился на отметке 5,57 тенге (-0,10).

Курс евро установлен Нацбанком в 487,67 тенге. Торги по нему давно не проводились.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 452-458 тенге, евро – по 490-499 тенге, российские рубли – по 5-5,6 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 14 апреля.

Майские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,50%, составив 103,18 доллара за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае опустилась на 0,72% — до 107,57 доллара за баррель.