00:04 15.04.2022
Глава ЦРУ назвал Китай главным геополитическим вызовом для США
Фото: Instagram/cia
Китай является главным геополитическим вызовом для Соединенных Штатов в XXI веке. Об этом заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс, выступая в Технологическом институте Джорджии, сообщает Zakon.kz.
РИА Новости приводит слова Бернса о том, что всего четыре угрозы стоят перед лицом США.
Четыре масштабных вызова сформируют наше будущее. Первый – немедленная угроза, которую представляет возобновившаяся агрессия России против Украины. Второй – более долгосрочная проблема, которую создают амбиции Китая в сфере лидерства. На мой взгляд, он является единственным и наиболее важным геополитическим вызовом в XXI веке. Директор ЦРУ Уильям Бернс
Другие два вызова, по его мнению, заключаются в масштабном воздействии «технологических изменений» и «формировании рабочей силы, которая базировалась бы на разнообразии американского общества».
В 2021 году ЦРУ сообщило о создании специального центра по противодействию глобальному вызову со стороны КНР. МИД Китая назвал этот центр проявлением менталитета эпохи холодной войны со стороны США.