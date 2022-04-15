Глава ЦРУ назвал Китай главным геополитическим вызовом для США

РИА Новости приводит слова Бернса о том, что всего четыре угрозы стоят перед лицом США.

Четыре масштабных вызова сформируют наше будущее. Первый – немедленная угроза, которую представляет возобновившаяся агрессия России против Украины. Второй – более долгосрочная проблема, которую создают амбиции Китая в сфере лидерства. На мой взгляд, он является единственным и наиболее важным геополитическим вызовом в XXI веке. Директор ЦРУ Уильям Бернс

Другие два вызова, по его мнению, заключаются в масштабном воздействии «технологических изменений» и «формировании рабочей силы, которая базировалась бы на разнообразии американского общества».

В 2021 году ЦРУ сообщило о создании специального центра по противодействию глобальному вызову со стороны КНР. МИД Китая назвал этот центр проявлением менталитета эпохи холодной войны со стороны США.