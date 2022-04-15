Минцифры о работе госорганов: только и делают, что заполняют отчеты

В прошлом году и начале этого года мы провели анализ отчетов. Около 500 уникальных форм отчетов запрашиваются госорганами друг у друга. Это то, чем заняты госслужащие целыми днями. Специалисты только и делают, что заполняют формы друг для друга, для разных госорганов. Из-за того, что нет доверия, самостоятельной работы с данными возникают эти проблемы. Не более 30% отчетов у нас автоматизированы. Большая часть дублирует показатели. Мы ставим себе цель – снизить количество отчетов до 50% в горизонте ближайших лет. Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жамбакин

По его словам, планируется исключить дублирующие данные, перевести сбор данных в цифровой формат, и в каждой сфере должен появиться цифровой учет.

В указе (по дебюрократизации деятельности госаппарата) также поручено расширить реестр госуслуг. Сегодня у нас более 94% госуслуг. Из общего количества 700 доступны в электронном виде. Но значит ли это, что любая проблема или любой ваш вопрос может быть решен без необходимости обращения в госорганы или без необходимости сбора предварительно какого-то пакета документов для получения госуслуги и решится в один клик? Нет, это невозможно, и многие госуслуги – это подача заявки. Реестр должен включать в себя все сценарии так называемых жизненных ситуаций. Например, услуга по перерегистрации юрлица. Аскар Жамбакин

Сегодня, как он уточнил, эта услуга предполагает сбор пакета бумажных документов от заявителей.

Если я, допустим, продаю свою долю Бекболату, мы должны с ним провести необходимые процедуры и только после этого могу подать документы на госуслугу. То есть все те вещи, которые непосредственно до заявки на сегодня находятся в тени, никак не регламентированы. Мы посчитали, что если мы все подвиды госуслуг расширим, с 700 получим где-то в 2,5 раза увеличение. Конечно, это требует инжиниринга самих процессов. По данным, которые есть в базе Е-статистики, запросы будут запрещены. Остро стоят вопросы интеграции. Аскар Жамбакин

Вице-министр отметил, что каждый госорган ревностно относится к интеграции своих систем с системами других госорганов, и процесс интеграции достаточно сложный с бюрократической точки зрения.