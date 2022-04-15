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Законодательство РК
16:27 15.04.2022

Зампредседателя Антикора посетил Карагандинскую область

визит, Карагандинкая область, представление Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
15 апреля с рабочим визитом Карагандинскую область посетил заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Максат Кожабаев.

С главой региона Женисом Касымбеком Максат Кожабаев принял участие в совещании с активом области, где обозначил основные приоритеты и задачи антикоррупционной политики, исходя из особенностей региона.

По данным акимата Карагандинской области, после Кожабаев посетил сервисный центр Antikor ortalyǵy и ознакомился с деятельностью территориального подразделения Агентства.

Также, согласно рекомендации комиссии при президенте Республики Казахстан по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах, приказом председателя Агентства от 14 апреля 2022 года Максат Кожабаев представил нового руководителя Департамента Агентства по противодействию коррупции по Карагандинской области Мурата Тюлеубаева.
Анастасия Московчук
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