Зампредседателя Антикора посетил Карагандинскую область

С главой региона Женисом Касымбеком Максат Кожабаев принял участие в совещании с активом области, где обозначил основные приоритеты и задачи антикоррупционной политики, исходя из особенностей региона.

По данным акимата Карагандинской области, после Кожабаев посетил сервисный центр Antikor ortalyǵy и ознакомился с деятельностью территориального подразделения Агентства.

Также, согласно рекомендации комиссии при президенте Республики Казахстан по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах, приказом председателя Агентства от 14 апреля 2022 года Максат Кожабаев представил нового руководителя Департамента Агентства по противодействию коррупции по Карагандинской области Мурата Тюлеубаева.