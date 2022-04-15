Отечественное содержание закупок «АрселорМиттал Темиртау» составит 73% в 2022 году

О развитии сотрудничества с казахстанскими производителями рассказали на форуме в Темиртау.

Этот форум проводится в рамках инициативы, которую представил глава государства по созданию внутристрановой ценности и поддержке моногородов. На совещании 5 марта мы докладывали премьер-министру о деятельности компании за 2021 год. Одним из поручений было создание стратегии развития внутристрановой ценности, – отметил исполнительный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Алишер Абенов. – Подобные форумы мы проводили и раньше. К сожалению, в прошлом году из-за пандемии пришлось отменить. Теперь планируем организовывать регулярно, не менее двух раз в год. Это позволит разрабатывать совместные мероприятия для развития малого и среднего бизнеса в регионе.

Компания не только ежегодно увеличивает долю отечественных товаров в закупках, но и постоянно расширяет список поставщиков. Таким образом, «АрселорМиттал Темиртау» способствует развитию малого и среднего бизнеса в регионах своего присутствия.

Фото: АО «АрселорМиттал Темиртау»

В прошлом году компания заключила меморандум с акиматом Карагандинской области. В него вошли 44 производителя региона. В результате объем закупок у местных предприятий превысил 34 млрд тенге. Был создан кластер «Металлургия и машиностроение», участники которого получают металлопрокат со скидкой до 4%.

За 2021 год внутристрановая ценность достигла 70,86%. У казахстанских производителей было закуплено товаров, работ и услуг на 524,8 млрд тенге.

В планах на 2022 год – повысить ВСЦ в товарах до 73% за счет укрепления сотрудничества с МСБ. Компания увеличит объемы заказов, а также привлечет ряд банков для льготного кредитования и консалтинга. Будут дополнительно открыты центры по реализации металлопроката.

Кроме того, планируется реализация ряда новых проектов – по строительству фабрики нетканых материалов, запуску цехов по производству дисков и уголков, картонной гильзы.

Сейчас есть возможность для расширения бизнеса в регионе. Будем создавать условия для местных компаний, чтобы они поставляли нам свою продукцию и оказывали услуги. Следующий пункт – обучение казахстанских специалистов. В этом направлении нами проводится большая работа с местными университетами. Есть программа по поддержке колледжей и школ. Это все делается для того, чтобы не было оттока молодежи в другие регионы. Получив качественное образование, выпускники смогут трудоустроиться на наших предприятиях, – сказал Алишер Абенов.

Исполнительный директор АМТ ответил на все вопросы предпринимателей. Согласно законодательству Казахстана, компания публикует отчеты по исполнению программы ВСЦ на государственных сайтах.

«АрселорМиттал Темиртау» не единожды был удостоен наград за высокие показатели казахстанского содержания. Это подтверждает стремление компании к развитию внутристрановой ценности.