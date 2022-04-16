Семейчанина оштрафовали на 61 тысячу тенге за пожар

Жителя Семея привлекли к административной ответственности за устроенный пожар при сжигании травы, сообщает ДЧС ВКО.

Ветер способствовал тому, что огонь охватил 40 кв. м сухой травы. Огонь повредил хозяйственную постройку на соседнем участке. За несоблюдение правил пожарной безопасности мужчину оштрафовали на 61 260 тенге.

Всего за сутки пожарные подразделения ДЧС ВКО ликвидировали 39 загораний травы. Основная причина – неосторожное обращение с огнем.

В ДЧС отметили, что трава горит практически по всем районам области.

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