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Законодательство РК
14:27 16.04.2022

Семейчанина оштрафовали на 61 тысячу тенге за пожар

ВКО пожар штраф Фото: ДЧС ВКО
Мужчина развел костер на своем участке, огонь перебросился на соседнюю территорию. Была повреждена хозяйственная постройка, сообщает Zakon.kz.

Жителя Семея привлекли к административной ответственности за устроенный пожар при сжигании травы, сообщает ДЧС ВКО.

Ветер способствовал тому, что огонь охватил 40 кв. м сухой травы. Огонь повредил хозяйственную постройку на соседнем участке. За несоблюдение правил пожарной безопасности мужчину оштрафовали на 61 260 тенге.

Всего за сутки пожарные подразделения ДЧС ВКО ликвидировали 39 загораний травы. Основная причина – неосторожное обращение с огнем.

В ДЧС отметили, что трава горит практически по всем районам области.

Спасатели рекомендовали:

  • помнить о соблюдении правил пожарной безопасности;

  • разъяснить детям опасность игр с огнем и спичками;

  • проезжая вдоль обочин дорог, не выбрасывать из автомобилей непотушенные окурки;

  • не оставлять на природе стеклянную тару и посуду;

  • при обнаружении пожара сразу сообщать по телефонам 101 и 112.

Данияр Кунафин
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