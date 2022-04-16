Зеленский описал свое представление о мирном договоре с Россией

Как пишет РБК, по словам украинского лидера, Россия настаивает на одном документе, который охватывал бы все эти вопросы.

Однако все не совсем видят себя за столом с Россией. Для них гарантии безопасности для Украины – это один вопрос, а договоренности с РФ – это другой вопрос, – сказал Зеленский.

Отмечается, что в числе потенциальных гарантов безопасности Зеленский ранее называл США, Великобританию, Турцию, Польшу, Германию, Францию и Израиль.