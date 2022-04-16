23:14 16.04.2022
Зеленский описал свое представление о мирном договоре с Россией
Фото: пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что договор должен включать два отдельных документа, один их которых будет касаться гарантий безопасности для Киева, а другой – отношений с Москвой, передает Zakon.kz.
Как пишет РБК, по словам украинского лидера, Россия настаивает на одном документе, который охватывал бы все эти вопросы.
Однако все не совсем видят себя за столом с Россией. Для них гарантии безопасности для Украины – это один вопрос, а договоренности с РФ – это другой вопрос, – сказал Зеленский.
Отмечается, что в числе потенциальных гарантов безопасности Зеленский ранее называл США, Великобританию, Турцию, Польшу, Германию, Францию и Израиль.