Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
23:14 16.04.2022

Зеленский описал свое представление о мирном договоре с Россией

президент Фото: пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что договор должен включать два отдельных документа, один их которых будет касаться гарантий безопасности для Киева, а другой – отношений с Москвой, передает Zakon.kz.

Как пишет РБК, по словам украинского лидера, Россия настаивает на одном документе, который охватывал бы все эти вопросы.

Однако все не совсем видят себя за столом с Россией. Для них гарантии безопасности для Украины – это один вопрос, а договоренности с РФ – это другой вопрос, – сказал Зеленский.

Отмечается, что в числе потенциальных гарантов безопасности Зеленский ранее называл США, Великобританию, Турцию, Польшу, Германию, Францию и Израиль.

Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине Зеленский Владимир
Павлодарца арестовали за комментарии о переименовании города
16.04.2022
Мотоциклист погиб в Алматы, врезавшись в припаркованный Lexus
16.04.2022
Рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
16.04.2022
Смерть учителя во время тестирования в Алматы: комментарий МОН
16.04.2022
Экс-глава погранслужбы КНБ Нурлан Джуламанов вышел на свободу
16.04.2022
Главная Топ LIVE Все