00:03 17.04.2022
Около Гонконга на борту нефтяного танкера произошел взрыв, есть пострадавшие
Фото: pixabay
Взрыв произошел в 300 километрах к востоку от специального административного района Китая. Известно об одном погибшем и шестерых раненных, передает Zakon.kz.
Как сообщает ТАСС, инцидент зафиксирован на борту судна Chuang Yi, шедшего под флагом Панамы.
Местные власти направили к месту бедствия два спасательных вертолета для эвакуации пострадавших. Среди членов экипажа были моряки из Индонезии и Мьянмы.
Отмечается, что пожар на борту судна локализован.
Причина взрыва пока не установлена.