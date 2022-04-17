Около Гонконга на борту нефтяного танкера произошел взрыв, есть пострадавшие

Как сообщает ТАСС, инцидент зафиксирован на борту судна Chuang Yi, шедшего под флагом Панамы.

Местные власти направили к месту бедствия два спасательных вертолета для эвакуации пострадавших. Среди членов экипажа были моряки из Индонезии и Мьянмы.

Отмечается, что пожар на борту судна локализован.

Причина взрыва пока не установлена.