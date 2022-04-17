Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
00:03 17.04.2022

Около Гонконга на борту нефтяного танкера произошел взрыв, есть пострадавшие

Китай Фото: pixabay
Взрыв произошел в 300 километрах к востоку от специального административного района Китая. Известно об одном погибшем и шестерых раненных, передает Zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, инцидент зафиксирован на борту судна Chuang Yi, шедшего под флагом Панамы.

Местные власти направили к месту бедствия два спасательных вертолета для эвакуации пострадавших. Среди членов экипажа были моряки из Индонезии и Мьянмы.

Отмечается, что пожар на борту судна локализован.

Причина взрыва пока не установлена.

Елена Беляева
Китай
Павлодарца арестовали за комментарии о переименовании города
16.04.2022
Мотоциклист погиб в Алматы, врезавшись в припаркованный Lexus
16.04.2022
Рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
16.04.2022
Идеальный напиток для борьбы со стрессом назвал психолог
15.04.2022
Смерть учителя во время тестирования в Алматы: комментарий МОН
16.04.2022
Главная Топ LIVE Все