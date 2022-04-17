Жителя Кызылординской области задержали за незаконный лов рыбы

На трассе в Кызылординской области сотрудники рыбной инспекции остановили Газель.

Водитель, житель поселка Шомишколь, перевозил 1261 кг рыбы без соответствующих документов. Причиненный ущерб составил более 2,3 млн тенге.

Мужчину задержали, проводится досудебное расследование.

Рейд по пресечению незаконного лова рыбы провели инспекторы совместно с местными исполнительными органами и полицией, сообщили в пресс-службе Министерства экологии.