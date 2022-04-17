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12:20 17.04.2022

Жителя Кызылординской области задержали за незаконный лов рыбы

Контрафакт Фото: пресс-служба Минэкологии
Сотрудники рыбной инспекции провели рейд, в ходе которого задержали мужчину с 1261 кг рыбы. Общий ущерб превысил 2,3 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

На трассе в Кызылординской области сотрудники рыбной инспекции остановили Газель.

Водитель, житель поселка Шомишколь, перевозил 1261 кг рыбы без соответствующих документов. Причиненный ущерб составил более 2,3 млн тенге.

Мужчину задержали, проводится досудебное расследование.

Рейд по пресечению незаконного лова рыбы провели инспекторы совместно с местными исполнительными органами и полицией, сообщили в пресс-службе Министерства экологии.

Данияр Кунафин
Кызылординская область
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