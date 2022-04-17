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14:18 17.04.2022

В Шымкенте выросло число пострадавших от клещей

Шымкент клещи Фото: pixabay
В городе начались весенние дезинфекционные мероприятия силами центра дезинфекции и ветеринарной службы. Обработка против клещей продлится до 30 мая, сообщает Zakon.kz.

В Шымкенте начался сезон клещей: в этом году отмечается трехкратный рост количества укушенных этими насекомыми людей, сообщила пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

По Шымкенту за 2021 год зарегистрировано два случая Конго-Крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ). За 3 месяца 2022 года случаев не зарегистрировано. Однако на сегодняшний день по городу зарегистрировано 22 случая обратившихся за медицинской помощью с укусами клещей в сравнении с прошлым годом за этот период отмечается рост в три раза (в 2021 году было всего семь случаев).КСЭК

Шымкент является эндемичным регионом по заболеваемости Конго-Крымской геморрагической лихорадкой.

Для профилактики заболевания в городе ежегодно проводится противоклещевая обработка зоны санитарной защиты вокруг населенных пунктов, а также обработка животных, помещений для скота и буферных зон.

В городе начались весенние дезинфекционные мероприятия силами центра дезинфекции и ветеринарной службы. Обработка против клещей продлится до 30 мая.

Жителей города просят провести механическую очистку прилегающей территории, стойл и загонов для скота, вывезти навоз с места проведения обработки, то есть создать условия для качественной дезинфекции.

Данияр Кунафин
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