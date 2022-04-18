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12:33 18.04.2022

Форвард «Реала» Карим Бензема забил 39 мячей в 39 играх сезона

Футбол Рекорд Ла Лиги Фото: Instagram/karimbenzema
Один из лучших нападающих мира француз Карим Бензема установил уникальное достижение. Игрок испанского «Реала» отметился 39 голами в 39 матчах текущего сезона, сообщает Zakon.kz.

Свой 39-й мяч французский нападающий забил в ворота «Севильи» в рамках игр чемпионата Испании. Этот гол стал решающим и принес волевую победу королевскому клубу со счетом 3:2.

Бензема забил 25 мячей в Ла Лиге, 12 – в ЛЧ и два – в Суперкубке Испании.

Также это 217-й мяч француза за мадридцев в Ла Лиге. С ним Бензема занял третье место в истории клуба, обойдя знаменитого Альфредо Ди Стефано, на счету которого 216 голов. Рекордсменом является Криштиану Роналду (311 мячей), второй с 228 голами Рауль.

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