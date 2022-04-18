Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:06 18.04.2022

Ведомственная награда появится у работников торговли

нагрудный знак для работников торговли Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Комитет торговли МТИ РК подготовил изменения и дополнения в постановление правительства «О ведомственных наградах некоторых государственных органов, входящих в структуру Правительства РК», сообщает Zakon.kz.

Так, раздел 3 «Основания награждения ведомственными наградами», предлагается дополнить подразделом «Нагрудный знак «Еңбек сіңірген сауда қызметкері» и пунктом: «Нагрудный знак «Еңбек сіңірген сауда қызметкері».

Как поясняется, нагрудным знаком «Еңбек сіңірген сауда қызметкері» награждаются работники организации торговли, за заслуги и большой вклад в развитие торговли, совершенствование форм и методов осуществления торговой деятельности, обеспечение высокой культуры обслуживания потребителей, за разработку и осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности и высокотехнологичности торговли, распространение передового опыта, а также работникам занятым в сфере общественного питания.

Утвердить новый нагрудный знак планируется до июля 2022 года.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 мая.

Лариса Черненко
МТИ РК Казахстан
Попытку побега из колонии строгого режима пресекли выстрелом
17.04.2022
Пыльная буря, шквал и гроза ожидаются в Казахстане
17.04.2022
В Шымкенте выросло число пострадавших от клещей
17.04.2022
Введены ограничения на экспорт зерна и муки из Казахстана
17.04.2022
Таяние ледников: спасатели оценили ситуацию в алматинских горах
17.04.2022
Главная Топ LIVE Все