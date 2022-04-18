Ведомственная награда появится у работников торговли

Так, раздел 3 «Основания награждения ведомственными наградами», предлагается дополнить подразделом «Нагрудный знак «Еңбек сіңірген сауда қызметкері» и пунктом: «Нагрудный знак «Еңбек сіңірген сауда қызметкері».

Как поясняется, нагрудным знаком «Еңбек сіңірген сауда қызметкері» награждаются работники организации торговли, за заслуги и большой вклад в развитие торговли, совершенствование форм и методов осуществления торговой деятельности, обеспечение высокой культуры обслуживания потребителей, за разработку и осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности и высокотехнологичности торговли, распространение передового опыта, а также работникам занятым в сфере общественного питания.

Утвердить новый нагрудный знак планируется до июля 2022 года.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 мая.