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Законодательство РК
17:43 18.04.2022

Оборот бытовых холодильников и морозильников будет прослеживаться в ЕАЭС

будут прослеживать оборот холодильников в ЕАЭС Фото: pixabay
С 1 июля 2022 года на территории Евразийского экономического союза запустят пилотный проект по внедрению механизма прослеживаемости бытовых холодильников и морозильников, сообщает Zakon.kz.

По информации Комитета госдоходов МФ РК, проект завершится 31 марта 2023 года.

В перечень товаров, в отношении которых осуществляется прослеживаемость, в рамках пилотного проекта включено 11 кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (холодильники и морозильники бытовые).

Как отметили в комитете, сведения о товарах, подлежащих прослеживаемости, фактически находящихся на таможенной территории Евразийского экономического союза на 1 июля 2022 года, и операциях, связанных с оборотом таких товаров, подлежат включению в информационную систему электронных счетов-фактур в течение месяца с даты начала реализации пилотного проекта.

При отсутствии таких сведений в информационной системе электронных счетов-фактур перемещение с территории на территорию государств – членов ЕАЭС не допускается.

Лариса Черненко
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