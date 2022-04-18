Оборот бытовых холодильников и морозильников будет прослеживаться в ЕАЭС

По информации Комитета госдоходов МФ РК, проект завершится 31 марта 2023 года.

В перечень товаров, в отношении которых осуществляется прослеживаемость, в рамках пилотного проекта включено 11 кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (холодильники и морозильники бытовые).

Как отметили в комитете, сведения о товарах, подлежащих прослеживаемости, фактически находящихся на таможенной территории Евразийского экономического союза на 1 июля 2022 года, и операциях, связанных с оборотом таких товаров, подлежат включению в информационную систему электронных счетов-фактур в течение месяца с даты начала реализации пилотного проекта.

При отсутствии таких сведений в информационной системе электронных счетов-фактур перемещение с территории на территорию государств – членов ЕАЭС не допускается.