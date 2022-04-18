Подрядчики будут переделывать дороги в Алматы, которые не выдержали нагрузок

По мнению специалистов, причиной становятся используемые материалы и нарушения технологий при строительстве дорог.

Специалистами Национального центра качества дорожных активов было отобрано около 3 тыс. проб дорожно-строительных материалов. В результате 800 проб, или 27%, не соответствовали нормативным требованиям.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Выявленные нарушения по поручению акима Алматы Ерболата Досаева будут устранены за счет подрядчиков. За качеством работ усилят контроль и увеличат зоны инспектирования. Отмечается, что оценивать и мониторить станут теперь второстепенные, внутриквартальные и внутридомовые территории.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также аким города предложил перейти на новые технологии и современные материалы, которые уже активно применяются в мире, например, использовать битум на основе полимера.