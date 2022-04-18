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19:42 18.04.2022

«Высший пилотаж»: концерт Димаша Кудайбергена в Чехии восхитил фанатов

выступление Фото: Instagram.com/kudaibergenov.dimash
16 апреля в Чехии прошел сольный концерт казахстанского артиста Димаша Кудайбергена. Артист поделился впечатлениями и отрывками выступления на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В интервью dimash.news он отметил, что возвращение на сцену с сольным концертом вызвало у него невероятные чувства.

За два года пандемии я выступал и на различных премиях, и на фестивалях, но возвращение с сольным концертом – это совершенно другие эмоции. Атмосфера более родная, особенная.Димаш Кудайберген

Комментаторы как обычно с восторгом отреагировали на опубликованные видео.

  • Мы плакали... Просто разрыв сердца!

  • Очень проникновенное исполнение, как и всегда! 

  • Полный кайф и феерию устроил на концерте!

  • Блестящее исполнение и шедевральный концерт!

  • Какая прелесть – молодые парни подпевают на казахском! И голоса красивые! – отметили пользователи.

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