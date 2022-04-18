«Высший пилотаж»: концерт Димаша Кудайбергена в Чехии восхитил фанатов

В интервью dimash.news он отметил, что возвращение на сцену с сольным концертом вызвало у него невероятные чувства.

За два года пандемии я выступал и на различных премиях, и на фестивалях, но возвращение с сольным концертом – это совершенно другие эмоции. Атмосфера более родная, особенная. Димаш Кудайберген

Комментаторы как обычно с восторгом отреагировали на опубликованные видео.

Мы плакали... Просто разрыв сердца! Очень проникновенное исполнение, как и всегда! Полный кайф и феерию устроил на концерте! Блестящее исполнение и шедевральный концерт! Какая прелесть – молодые парни подпевают на казахском! И голоса красивые! – отметили пользователи.