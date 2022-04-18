19:42 18.04.2022
«Высший пилотаж»: концерт Димаша Кудайбергена в Чехии восхитил фанатов
Фото: Instagram.com/kudaibergenov.dimash
16 апреля в Чехии прошел сольный концерт казахстанского артиста Димаша Кудайбергена. Артист поделился впечатлениями и отрывками выступления на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
В интервью dimash.news он отметил, что возвращение на сцену с сольным концертом вызвало у него невероятные чувства.
За два года пандемии я выступал и на различных премиях, и на фестивалях, но возвращение с сольным концертом – это совершенно другие эмоции. Атмосфера более родная, особенная.Димаш Кудайберген
Комментаторы как обычно с восторгом отреагировали на опубликованные видео.
Мы плакали... Просто разрыв сердца!
Очень проникновенное исполнение, как и всегда!
Полный кайф и феерию устроил на концерте!
Блестящее исполнение и шедевральный концерт!
Какая прелесть – молодые парни подпевают на казахском! И голоса красивые! – отметили пользователи.