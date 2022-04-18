21:28 18.04.2022
Часть кладбища затопило в Экибастузе
Фото: Instagram/ardak_kantarbaev
Аким города Ардак Кантарбаев сообщил о том, что часть старого кладбища оказалась затоплена из-за того, что оно находится в низине, куда стекаются все талые и дождевые воды, передает Zakon.kz.
По словам акима, в марте на территории провели работы по отводу воды.
Выкопали канаву с уклоном для стока грунтовых и талых вод, что позволило отвести избыток воды с участка. Однако это открытое сооружение обеспечило только отбор поверхностной воды. Сейчас еще наблюдается подтопление на краю кладбища, и из-за стесненных условий приходится выкачивать воду ассенизаторской машиной, – написал Кантарбаев в Instagram.
Аким отметил, что дополнительно была установлена откачивающая насосная станция. Специалисты ежедневно работают для того, чтобы решить проблему к родительскому дню.