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21:28 18.04.2022

Часть кладбища затопило в Экибастузе

кладбище Фото: Instagram/ardak_kantarbaev
Аким города Ардак Кантарбаев сообщил о том, что часть старого кладбища оказалась затоплена из-за того, что оно находится в низине, куда стекаются все талые и дождевые воды, передает Zakon.kz.

По словам акима, в марте на территории провели работы по отводу воды.

Выкопали канаву с уклоном для стока грунтовых и талых вод, что позволило отвести избыток воды с участка. Однако это открытое сооружение обеспечило только отбор поверхностной воды. Сейчас еще наблюдается подтопление на краю кладбища, и из-за стесненных условий приходится выкачивать воду ассенизаторской машиной, – написал Кантарбаев в Instagram.

Аким отметил, что дополнительно была установлена откачивающая насосная станция. Специалисты ежедневно работают для того, чтобы решить проблему к родительскому дню.

Елена Беляева
Экибастуз
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