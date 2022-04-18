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Законодательство РК
22:11 18.04.2022

Ликвидирована нарколаборатория по производству синтетики в Кызылорде

авто Фото: Zakon.kz
Полицейские наблюдали за подозреваемыми после наводки. В итоге задержание проводилось в момент получения международной посылки с раствором синтетического наркотика, замаскированного как упаковка от бытовой химии, передает Zakon.kz.

При обыске квартиры подозреваемого обнаружены электронные весы, красители, средства индивидуальной защиты, иное лабораторное оборудование с наслоениями наркотического вещества, сообщает пресс-служба МВД РК.

После изучения содержимого телефона полицейские также ликвидировали 13 уже сделанных закладок с наркотиками, изъяли 21 сверток с синтетикой.

Из показаний фигуранта, эти наркотики он сбывал через мессенджеры, оплату получал исключительно криптовалютой, в надежде, что так будет сложнее отследить денежные потоки. Всего изъято два литра синтетического наркотика в жидком виде, а также готовые к употреблению наркотические средства в расфасованном виде, – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту изготовления и сбыта наркотиков. Наказание предусматривает лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

Ведется следствие, устанавливаются все каналы поступления наркотиков и причастные лица.

Как отметил исполняющий обязанности начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев, изъятие синтетических наркотиков, тем более с их производством, не характерно для данного региона, так как местные наркодельцы в основном занимаются культивированием «индийского» сорта конопли с высокопроцентным содержанием тетрагидроканнабинола, которая и повышает спрос потребителей на кызылординскую «индюху».

Тенденция роста распространения синтетики в данном регионе свидетельствует о переориентации наркорынка и вытеснении «традиционных» видов наркотиков в стране, – резюмируется в сообщении.

Елена Беляева
Кызылординская область
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