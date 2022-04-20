Как меняются казахстанские вузы, рассказали эксперты Esil University

Среди них было особо отмечено студентоцентрированное обучение, то есть поддержание руководством вузов студенческих инициатив, важность оказания финансовой помощи, поощрения волонтерства, развития дебатного движения и студенческого спорта.

Эти и другие веяния, к слову, уже внедряются многими вузами, и примером своей стратегии поделились в Esil University.

Мировое образовательное сообщество на волне технологической конвергенции ставит своей целью формирование более гуманистического и инклюзивного общества для предотвращения технологической безработицы и резкого роста неравенства.

Так была создана модель «Университета 4.0», согласно которой вуз взаимодействует с рядом экосистем: знания, социальные институты, люди, экономика, обучение, культура и природная среда. В этой связи интеграция усилий государства, деловой среды и общества, программного обеспечения и технологий представляется необходимым условием для повышения качества жизни населения. Миссия учебных заведений при данной модели направлена на служение обществу.

Исходя из перечисленного, первым шагом трансформации Esil University стали кадровые перестановки согласно принципам меритократии, итогами которых были назначены проректоры новой формации.

Новый проректор по академической деятельности и науке, д.э.н., профессор Даметкен Турекулова рассказала о приоритетах развития вуза, объяснила значение социального GPA, о котором говорил в своей речи министр.

Мы стремимся внести свой вклад в развитие Казахстана через повышение общественной значимости вуза. В соответствии с мировой практикой передовые университеты ориентированы на оказание посильной помощи окружению. Общественность должна ощущать положительные изменения благодаря близости к вузу, в этой связи студенческое волонтерство должно быть адресным. Примерами этому можно назвать локальную помощь детям из близлежащих школ при подготовке к ЕНТ, совместные субботники и пр. При этом, разумеется, вся социокультурная и волонтерская активность студентов должна поощряться и будет засчитываться GPA в рамках обновленных образовательных траекторий. К этой мировой практике вуз шел давно. Даметкен Турекулова

Как отметило руководство Esil University, вуз переходит в нишу «предпринимательских» университетов, что обуславливает необходимость активизации студенческого предпринимательства, т.е. часть из них будет выпускаться со своими стартап-проектами. Планируется внедрение эндаумент-фонда с привлечением средств учредителей и партнеров из бизнес-сообщества для финансовой поддержки предпринимательских инициатив студентов и выпускников.

Наша задача – подготовка востребованных профессионалов с предпринимательской культурой, дизайн-мышлением и генерирующих инновации на основе технически оснащенной образовательной экосистемы и современной цифровой инфраструктуры. Мы проводим трансформацию цифровых образовательных сервисов, таких как электронный университет, платформа для удаленных вебинаров и онлайн-лекций, система прокторинга и антиплагиата для обеспечения академической честности, то есть активно внедряем цифровые технологии в образовательный процесс. Проректор по стратегии и цифровизации, к.п.н. Габит Шуйтенов

Предпринимательский подход, которого придерживается Esil University, – современный тренд, характерный фактор устойчивого развития для небольшого числа инновационных европейских университетов. Как отметили в вузе, приоритетным направлением развития образовательных программ становится мультидисциплинарность и соответствие требованиям рынка труда.

В рамках этой практики осуществляется тесное взаимодействие с профессиональными ассоциациями работодателей, в результате которого будущие выпускники вместе с дипломом могут получить профессиональные сертификаты, что дает значительное преимущество при последующем трудоустройстве.

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