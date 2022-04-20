Поддержан план инфраструктурного развития Нур-Султана

Инфраструктурное развитие – ключевой показатель качества жизни и фактор развития города в целом. О системном развитии инфраструктуры – строительстве стратегических объектов – на заседании маслихата рассказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Фото: Александр Куприенко

С учетом динамики роста населения и города – появления новых районов застроек – необходимо наперед увеличивать мощности подачи тепла, электричества, воды. Так как от этих факторов зависит комфортность проживания в городе, само развитие города, привлечение инвестиций и др. По поручению главы государства для решения данного вопроса ведем строительство ряда стратегических объектов. Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов

Фото: Александр Куприенко

К примеру, по его словам, для решения проблем с водой с прошлого года приступили к строительству насосно-фильтровальной станции (НФС-3). Объект частично введем в эксплуатацию уже к концу этого года, а с 2023 года увеличим мощность работы новой НФС-3.

Это позволит не только обеспечить питьевой водой будущие районы застроек, но и увеличить нынешнюю мощность подачи воды. Так, если сейчас мы потребляем 300 тыс. кубометров в сутки, то мощность НФС-3 дополнительно даст свыше 100 тыс. кубометров в сутки. К НФС-3 также построим водоотвод протяженностью 18 км. Алтай Кульгинов

Учитывая, что в столице за последние три года построено 8,5 млн квадратных метров жилья, необходимо увеличивать мощность теплоснабжения. Для этого акиматом города, помимо возобновления строительства ТЭЦ-3, также начаты работы по проектированию трех локальных газовых котельных.

Фото: Александр Куприенко

Мощность газовых котельных составит более 1 тыс. гигакалорий в час, что превысит мощность ТЭЦ-3 более чем в три раза. Это позволит охватить теплоснабжением перспективные районы застроек. Также в столице продолжаются работы по газификации города.

Уже полностью газифицированы два района – Алматы и Сарыарка. Для этого построено более 680 км газораспределительных сетей. Также газораспределительные сети будут построены в оставшихся двух районах.

Кроме того, ведутся работы по проектированию канализационных очистных сооружений (КОС-2), также будут проведены системные работы по модернизации электрических сетей, проектированию и реконструкции подстанций «Арай», «Жулдыз» и др. Данные вопросы находятся на контроле.

Фото: Александр Куприенко

Маслихатом города принята концепция Комплексной транспортной схемы (КТС), которая позволит выработать единое техническое видение городского транспорта на 10 и более лет с учетом ежегодного роста населения и увеличения трафика на дорогах. КТС также предусматривает увеличение количества новых автомобильных мостов, транспортных развязок, расширение улиц, пробивку дорог, существенную модернизацию общественного транспорта и т.д.