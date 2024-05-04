"КазАвтоЖол" рассказал о заявках на бесплатную перевозку гуманитарки по платным дорогам РК

В АО "НК "КазАвтоЖол" поступило больше 40 заявок от водителей и волонтеров, которые направляются в западные и северные регионы страны, чтобы доставить гуманитарную помощь, передает Zakon.kz.

Как рассказали в АО "НК "КазАвтоЖол", в настоящее время поступило более 40 заявок от водителей и волонтеров, чтобы доставить гуманитарную помощь. Они направляются в западные и северные регионы страны. В основное обращения поступили от жителей Шымкента, Алматы, Усть-Каменогорска, Уральска, Туркестана и Астаны. А отправки осуществляются по маршрутам Шымкент – Кульсары, Шу – Петропавловск, Алматы – Уральск, Талдыкорган – Петропавловск, Усть-Каменогорск – Петропавловск, Астана – Петропавловск и так далее.

Водители доставляют в регионы продукты питания, одежду, юрты и другие необходимые предметы.

Отметим, 24 апреля 2024 года АО "НК "КазАвтоЖол" объявило, что до 5 мая 2024 года все гуманитарные грузы от физических и юридических лиц, предназначенные для регионов, пострадавших от наводнений, могут проезжать по платным дорогам бесплатно.

Чтобы воспользоваться бесплатным проездом по платным дорогам, водителям автотранспортов нужно подать заявку, позвонив по номеру 1403. При подаче заявки необходимо указать государственный регистрационный номер автотранспорта и планируемый маршрут.

В Актобе прибыл очередной груз гуманитарной помощи. На этот раз поддержку оказал Таджикистан.