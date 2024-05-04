Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"КазАвтоЖол" рассказал о заявках на бесплатную перевозку гуманитарки по платным дорогам РК

Более 40 заявок поступило на бесплатную перевозку гуманитарного груза по платным дорогам Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 18:59 Фото: АО "НК "КазАвтоЖол"
В АО "НК "КазАвтоЖол" поступило больше 40 заявок от водителей и волонтеров, которые направляются в западные и северные регионы страны, чтобы доставить гуманитарную помощь, передает Zakon.kz.

Как рассказали в АО "НК "КазАвтоЖол", в настоящее время поступило более 40 заявок от водителей и волонтеров, чтобы доставить гуманитарную помощь. Они направляются в западные и северные регионы страны. В основное обращения поступили от жителей Шымкента, Алматы, Усть-Каменогорска, Уральска, Туркестана и Астаны. А отправки осуществляются по маршрутам Шымкент – Кульсары, Шу – Петропавловск, Алматы – Уральск, Талдыкорган – Петропавловск, Усть-Каменогорск – Петропавловск, Астана – Петропавловск и так далее.

Водители доставляют в регионы продукты питания, одежду, юрты и другие необходимые предметы.

Отметим, 24 апреля 2024 года АО "НК "КазАвтоЖол" объявило, что до 5 мая 2024 года все гуманитарные грузы от физических и юридических лиц, предназначенные для регионов, пострадавших от наводнений, могут проезжать по платным дорогам бесплатно.

Чтобы воспользоваться бесплатным проездом по платным дорогам, водителям автотранспортов нужно подать заявку, позвонив по номеру 1403. При подаче заявки необходимо указать государственный регистрационный номер автотранспорта и планируемый маршрут.

В Актобе прибыл очередной груз гуманитарной помощи. На этот раз поддержку оказал Таджикистан.

Читайте также

Газовая компания оспорит требование возвратить 1,2 млрд тенге казахстанцам
Газовая компания оспорит требование возвратить 1,2 млрд тенге казахстанцам
Предупреждение от ДЧС: в Восточно-Казахстанской обалсти началась вторая вона паводков
Предупреждение от ДЧС: в Восточно-Казахстанской области началась вторая волна паводков
Приговор, суд, лишение свободы, вымогательство, Павлодар
Вымогательство у замакима Павлодарской области: женщину приговорили к 3 годам лишения свободы
Сахибам Садырова
Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Статистика, социология, бедность, ВВП
Казахстан стал самой богатой страной Центральной Азии
Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы
Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы
Землетрясения в Казахстане, МЧС выступило с призывом
Землетрясения в Казахстане: МЧС выступило с призывом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: