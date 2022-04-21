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06:02 21.04.2022

Рыба погибла в реке в Павлодарской области

рыба погибла Павлодарская область Фото: Instagram/zemb_inspekcia.rh
Точная причина гибели рыбы будет определена после получения заключения лабораторных исследований от департамента экологии Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Специалисты РГУ «Зайсан-Ертисской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства» проверили информацию о факте гибели рыб на реке Ильюшке, расположенной вблизи села Кызылжар Павлодарской области, сообщается в Instagram инспекции.

20 апреля был осуществлен комиссионный выезд специалистов. Они отобрали пробу воды для проведения лабораторных исследований.

Специалисты установили, что замор произошел в одном месте речки Ильюшки, причиной которого стало полное промерзание до дна в зимнее время.

Точная причина гибели рыбы будет определена после получения заключения лабораторных исследований от департамента экологии Павлодарской области.

Сбор и утилизацию рыбы проведут местные исполнительные органы.

Всего погибли 25 кг рыбы (щука).

Сообщается, что речка Ильюшка не значится в перечне рыбохозяйственных водоемов местного значения Павлодарской области. Ее площадь – 8 га, глубина – 1,5 метра. Водоем не проточный, затянутый иловыми отложениями.

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