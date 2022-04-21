Летний лагерь для детей: психолог дал советы родителям

— Расскажите, как родителям справиться с волнением, впервые отправляя ребенка в летний или школьный лагерь?

— Родители будут спокойны только тогда, когда будут уверены, что их ребенок получает удовольствие от отдыха, что его здоровью, его психике ничего не угрожает.

Первое. Нужно понять готовность самого ребенка временно жить отдельно от родителей, как он коммуницирует с другими детьми, имеет ли он навыки самостоятельности. Может ли он озвучить свои пожелания, свои потребности. Насколько он способен к общению со взрослыми, умеет ли ребенок адаптироваться в детском коллективе.

Легко ли у него проходят инициации в коллективе среди других детей. Это все формируется с самого раннего возраста.

Если родители понимают, что их ребенок «домашний», находится все время среди родных взрослых и под гиперопекой, что ему не приходилось сталкиваться с группой незнакомых детей, то к нему нужен будет особый подход.

Второе. До отправки ребенка в лагерь стоит понаблюдать, как он общается со сверстниками на детских площадках, в спортивных секциях и так далее.

Нужно проконсультироваться с педагогами и психологами, которые непосредственно наблюдают ребенка, потому что в коллективе детского сада или школы, в развивающих кружках специалисту всегда видно его поведение, конфликтный ли он, как выходит из спорных ситуаций.

Это покажет полную картину готовности вашего ребенка отделиться на время от родителей на срок смены в лагере, а это достаточно долгое время, длительность пребывания в летнем лагере может быть сроком в 21 день. Это большой срок для ребенка, который первый раз отрывается от семьи.

Конечно, если ребенок никогда ранее не был в среде других детей, для родителей это большие риски. Для этого необходимо заранее подготовиться, может, побеседовать с мамами других детей, собрать сведения о том, как они настроены на общение. Психотерапевт Ирина Волкова

Третье. Главное — обязательно поговорить с самим ребенком. Необходимо понять, что он чувствует, есть ли у него желание или нет, узнать, чего он возможно опасается, с какими трудностями может столкнуться, что его самого может тревожить, и уже отталкиваться от этого, чтобы понять, какую помощь оказать вашему ребенку.

— В каком возрасте лучше отправлять ребенка в летний лагерь?

— Все дети разные. Есть такие, которые и в пять лет готовы быть отдельно от родителей, они комфортно себя чувствуют в любой среде с другими детьми. А есть такие, которые и в десятилетнем возрасте не готовы оторваться от родителей, поэтому это все очень индивидуально. С семилетнего возраста дети так или иначе вынуждены находиться в детском коллективе, навык общения с другими людьми необходим для их успешности, продвижения в жизни.

Рекомендуется с семи лет начинать постепенно адаптировать ребенка к взаимодействию в социуме.

Активно участвовать в привитии навыков коммуникации и навыков выживания, так сказать, без родителей. Чтобы сепарация от семьи происходила вовремя и правильно.

Ребенок должен осознать, что люди вокруг разные, не все враги и не все друзья, что много будет зависеть от него самого, от его умения формировать отношения с другими людьми. Также важно, чтобы дети могли свободно выражать свое мнение.

Все эти основы закладывают навыки успешности в будущем и очень важны для развития личности ребенка, – заключила специалист.