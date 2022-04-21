Пилотный проект по повышению доходов сельчан важен для развития региона – Нуржигитов

Глава региона доложил о промежуточных итогах реализации пилотного проекта по повышению доходов сельского населения.

На финансирование пяти направлений пилотного проекта из республиканского бюджета выделено 7,2 млрд тенге (для выдачи кредита под 2,5% годовых), из местного — 2 млрд тенге (под 5% годовых).

В пилотном проекте приняли участие и получили кредиты 2489 жителей из 11 сельских округов 10 районов.

По первому направлению (эффективное использование земельных участков в личных подсобных хозяйствах) на 7856 приусадебных участках общей площадью 932 га выращивалась плодоовощная и бахчевая продукция. В результате произведено 11,5 тыс. тонн продукции на сумму 978,7 млн тенге. Пресс-служба акима Жамбылской области

На строительство 14 теплиц выделено 119,2 млн. тенге.

По второму направлению (развитие животноводства) сельчане купили более 45 тыс. голов скота на сумму 6,9 млрд тенге. В пилотных сельских округах в прошлом году произведено 4243 тонны мяса и 8304 тонны молока. Пресс-служба акима Жамбылской области

В рамках третьего направления (эффективное использование пустующих земель за пределами села) для освоения 10,1 га незанятых земель выделено 230,1 млн тенге на покупку семян, удобрений, химических средств защиты.

Четвертое направление – создание кооперативов. Всего 11 кооперативов закупили 190 единиц сельхозтехники на сумму 972,4 млн тенге. Пресс-служба акима Жамбылской области

Пятое направление – финансирование бизнес-проектов. На реализацию 11 проектов выделено 56,2 млн тенге. В результате создано 27 новых рабочих мест, произведено 145 тонн продукции (хлеб, мед, кондитерские изделия).

Пилотный проект по повышению доходов сельчан важен для развития региона. Благодаря данному проекту создано 589 новых рабочих мест, количество безработных сократилось на 194 человека, количество семей, получающих адресную социальную помощь, – на 1058. Среднемесячный доход участников увеличился с 44 тыс. тенге до 73 тыс. тенге, или на 165%. Работа по пяти направлениям проекта будет продолжена. За счет возвратных кредитных средств, выданных в 2019 году в рамках пилотного проекта, начата работа по кредитованию других сельских жителей. Нуржан Нуржигитов

Вице-премьер высоко оценил проводимую работу по повышению доходов сельского населения. Ералы Тугжанов подчеркнул, что опыт Жамбылской области должен стать примером для остальных регионов.