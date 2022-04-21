12 фактов подделки денег зарегистрировано за три месяца в Казахстане

Из них 7 случаев – в Нур-Султане, по два случая – в Западно-Казахстанской и Мангистауской областях, еще по одному факту – в Туркестанской области и Шымкенте. Пресс-служба АФМ

По информации агентства, пресечен сбыт более чем 1200 поддельных денежных купюр на общую сумму 67 тыс. долларов США.

В Нур-Султане задержаны лица, занимавшиеся хранением и сбытом поддельной иностранной валюты. Из незаконного оборота изъято 1114 фальшивых купюр номиналом 50 долларов на общую сумму 55 700 долларов США. По результатам расследования дело направлено в суд. Пресс-служба АФМ

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