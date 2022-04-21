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Законодательство РК
10:10 21.04.2022

12 фактов подделки денег зарегистрировано за три месяца в Казахстане

доллары Фото: Zakon.kz
Территориальными департаментами экономических расследований АФМ в первом квартале зарегистрировано 12 фактов фальшивомонетничества, передает Zakon.kz.
Из них 7 случаев – в Нур-Султане, по два случая – в Западно-Казахстанской и Мангистауской областях, еще по одному факту – в Туркестанской области и Шымкенте. Пресс-служба АФМ

По информации агентства, пресечен сбыт более чем 1200 поддельных денежных купюр на общую сумму 67 тыс. долларов США.

В Нур-Султане задержаны лица, занимавшиеся хранением и сбытом поддельной иностранной валюты. Из незаконного оборота изъято 1114 фальшивых купюр номиналом 50 долларов на общую сумму 55 700 долларов США. По результатам расследования дело направлено в суд. Пресс-служба АФМ

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Анастасия Стативкина
АФМ РК
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