WhatsApp отключит одну из функций при отправке исчезающих фотографий

Как сообщает PRIMPRESS, данная функция была введена в августе 2021 года.

Благодаря ей пользователи WhatsApp получили возможность отправлять фотографии и видеозаписи, которые потом самостоятельно исчезали из чата без необходимости удаления.

По информации издания, эта функция могла нарушать правила приватности, так как фото или видео все-таки сохранялись на смартфоне. Помимо этого файлы заполняли память на устройстве. В результате разработчики исправили этот недочет, и функция сохранения подобных файлов отключится полностью.

Изменение затронет как пользователей операционной системы Android, так и iOS. Но для этого будет необходимо обновить приложение на своем телефоне, чтобы можно было полностью сохранять конфиденциальность отправленных фотографий и видео.

Ранее сообщалось, что у пользователей мессенджера появилась возможность скрыть в WhatsApp время последнего посещения от определенных контактов.