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13:38 21.04.2022

WhatsApp отключит одну из функций при отправке исчезающих фотографий

изменения в функциях в приложении Фото: pixabay
У пользователей в WhatsApp будет полностью отключена функция сохранения файлов на телефоне при отправке исчезающих фотографий. Изменения вступят в силу с 22 апреля, передает Zakon.kz.

Как сообщает PRIMPRESS, данная функция была введена в августе 2021 года.

Благодаря ей пользователи WhatsApp получили возможность отправлять фотографии и видеозаписи, которые потом самостоятельно исчезали из чата без необходимости удаления.

По информации издания, эта функция могла нарушать правила приватности, так как фото или видео все-таки сохранялись на смартфоне. Помимо этого файлы заполняли память на устройстве. В результате разработчики исправили этот недочет, и функция сохранения подобных файлов отключится полностью.

Изменение затронет как пользователей операционной системы Android, так и iOS. Но для этого будет необходимо обновить приложение на своем телефоне, чтобы можно было полностью сохранять конфиденциальность отправленных фотографий и видео.

Ранее сообщалось, что у пользователей мессенджера появилась возможность скрыть в WhatsApp время последнего посещения от определенных контактов.

Оксана Житникова
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