Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:56 21.04.2022

Житель Шымкента обокрал недостроенный дом на 800 тысяч тенге

кража Фото: pexels
В Туркестанской области полицейские задержали мужчину, который похитил бытовую технику и стройматериалы из недостроенного дома, передает Zakon.kz.

В Тулькубасский РОП обратился один из местных жителей. Мужчина рассказал, что к нему в недостроенное жилище через окно проникли неизвестные. Они похитили бытовую технику и строительные материалы. Потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму 800 тыс. тенге, пишет polisia.kz.

Сотрудники следственно-оперативной группы Тулькубасского РОП за сутки задержали подозреваемого в краже. Им оказался житель Шымкента.

По этому факту проводится досудебное расследование. Следствием выясняются все обстоятельства и причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Ирина Лукичева
Казахстан
Задержан генерал-майор Кайдар Каракулов
20.04.2022
Резкое понижение температуры, снег и гололед ожидаются в Казахстане
20.04.2022
Школьные линейки на 9 Мая в школах проводить не планируется – МОН РК
20.04.2022
Казахстанцы завоевали первое командное место на ЧА по греко-римской борьбе
20.04.2022
Новый пакет санкций ввели США в отношении России
21.04.2022
Главная Топ LIVE Все