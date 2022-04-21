18:56 21.04.2022
Житель Шымкента обокрал недостроенный дом на 800 тысяч тенге
Фото: pexels
В Туркестанской области полицейские задержали мужчину, который похитил бытовую технику и стройматериалы из недостроенного дома, передает Zakon.kz.
В Тулькубасский РОП обратился один из местных жителей. Мужчина рассказал, что к нему в недостроенное жилище через окно проникли неизвестные. Они похитили бытовую технику и строительные материалы. Потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму 800 тыс. тенге, пишет polisia.kz.
Сотрудники следственно-оперативной группы Тулькубасского РОП за сутки задержали подозреваемого в краже. Им оказался житель Шымкента.
По этому факту проводится досудебное расследование. Следствием выясняются все обстоятельства и причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.