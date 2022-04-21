Житель Шымкента обокрал недостроенный дом на 800 тысяч тенге

В Тулькубасский РОП обратился один из местных жителей. Мужчина рассказал, что к нему в недостроенное жилище через окно проникли неизвестные. Они похитили бытовую технику и строительные материалы. Потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму 800 тыс. тенге, пишет polisia.kz.

Сотрудники следственно-оперативной группы Тулькубасского РОП за сутки задержали подозреваемого в краже. Им оказался житель Шымкента.

По этому факту проводится досудебное расследование. Следствием выясняются все обстоятельства и причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.