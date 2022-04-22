Япония обозначила Южные Курилы как «незаконно оккупированные» Россией

Япония впервые с 2003 года официально обозначила в «Синей книге по дипломатии» за этот год «северные территории» (так в стране называют южные Курилы) как «незаконно оккупированные» Россией, сообщает РИА Новости.

В Синей книге за этот год впервые с 2011 года также появилось определение, что острова являются «принадлежащей Японии территорией».

Несмотря на то, что в целом позиция Японии в отношении островов остается одной и той же десятилетиями, формулировки меняются в зависимости от «температуры» российско-японских отношений.

В 2018 году в докладе было определение, что острова принадлежат Японии. В «Синей книге» от 2019 года оно исчезло и было заменено тезисом о том, что две страны под руководством своих лидеров работают над разрешением территориального вопроса.

В 2020 году после резкой критики такой формулировки возвращается определение островов как территорий, «на которые распространяется суверенитет Японии». В 2021 году в докладе сохранилось это же определение.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.