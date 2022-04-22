Мужчина пытался спрыгнуть с фонарного столба в Караганде

21 апреля около 18:00 в полицию поступило сообщение, что мужчина пытается спрыгнуть с вышки фонарного столба, расположенного напротив стадиона «Шахтер». На место прибыла следственно-оперативная группа, а также сотрудники ДЧС, скорой помощи. Пресс-служба ДП Карагандинской области

Как сообщили в ведомстве, в переговоры вступили представители акимата и полицейские, которые уговорили его спуститься с фонарного столба.

Полицейские установили, что данный гражданин состоит на учете у психиатра.

В настоящее время мужчина находится под наблюдением врачей.