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09:19 22.04.2022

Мужчина пытался спрыгнуть с фонарного столба в Караганде

мужчина, фонарный столб Фото: ДП Карагандинской области
В Караганде мужчина залез на фонарный столб и пытался с него спрыгнуть, передает Zakon.kz.
21 апреля около 18:00 в полицию поступило сообщение, что мужчина пытается спрыгнуть с вышки фонарного столба, расположенного напротив стадиона «Шахтер». На место прибыла следственно-оперативная группа, а также сотрудники ДЧС, скорой помощи. Пресс-служба ДП Карагандинской области

Как сообщили в ведомстве, в переговоры вступили представители акимата и полицейские, которые уговорили его спуститься с фонарного столба.

Полицейские установили, что данный гражданин состоит на учете у психиатра.

В настоящее время мужчина находится под наблюдением врачей.

Анастасия Стативкина
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