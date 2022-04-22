Вопросы развития сельского хозяйства обсудили в Туркестанской области

В нем приняли участие министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, первый вице-министр торговли и интеграции РК Ерлан Баттаков, заместители акимов областей и городов республиканского значения по отраслевому направлению, руководители финансовых учреждений, крупных торговых сетей, сельхозтоваропроизводители и предприниматели.

Целью встречи стало обсуждение вопросов развития сельского хозяйства, поддержки субъектов аграрного сектора и представителей сельхозбизнеса, внедрения новых подходов и технологий, обеспечения стабильности цен на сельхозпродукцию.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Напомним, по поручению президента страны в 2020 году в рамках реализации плана антикризисных мероприятий широко реализуется пилотный проект «Егістен сөреге дейін».

Участники семинара-совещания высоко оценили достижения и опыт аграриев и дехкан Туркестанской области. При этом было отмечено, что недавно созданный экобазар, где продукцию предлагают без посредников, напрямую от аграриев, положительно сказывается на развитии отрасли.

Наша область отличается от других регионов благоприятным климатом. У нас жаркая погода и длительный световой день. Для развития сельского хозяйства в регионе применяют новые технологии. Ведутся работы по водосбережению, капельному орошению, посеву овощей на приусадебных участках, укрупнению агроформирований. Рабочей силы хватает. С 2019 года активно применяем практику получения 2-3 урожаев в год с одной площади. Благодаря этому доходы крестьян увеличились в 2-3 раза. В этом году в рамках этой практики реализуются 3000 проектов на площади 8,4 тысячи гектара в 133 сельских округах. Есть много возможностей поставлять овощи в другие регионы страны, – сказал Шукеев.

В Туркестанской области свежие овощи собирают на 1,5-2 месяца раньше, чем в других регионах. В этом году местные дехкане должны собрать 200 тысяч тонн раннеспелой капусты, такой объем в 12 раз больше потребности всей области. В целом, регион способен обеспечить население республики социально значимыми сельхозкультурами – раннеспелым картофелем, луком, морковью.

Теперь продавать и транспортировать эту продукцию станет намного легче – в ходе семинара между акиматом Туркестанской области и акиматами других регионов подписаны меморандумы о взаимном сотрудничестве по реализации сельскохозяйственной продукции. Документ облегчает работу крестьян по реализации продукции. Есть надежды, что это положительно скажется и на стабилизации цен.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

На семинаре-совещании акимат внес несколько предложений Министерству сельского хозяйства по увеличению объема льготных кредитов на весенне-полевые работы для пополнения оборотных средств СХТП. Предприниматели и аграрии из других регионов, руководители ведомств задавали министру и вице-министру актуальные вопросы, говорили о своих проблемах. В частности, крестьяне отметили высокие тарифы на газ, электричество и уголь и то, что им нужна помощь на республиканском уровне. Аграрии просили оказать всестороннюю поддержку отечественным сельхозпроизводителям бахчевой продукции.

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев подчеркнул, что проблемы, поднятые на семинаре-совещании, будут приняты во внимание, а работа по оказанию поддержки крестьянам будет усилена. По его словам, приоритет отдается обеспечению рынка отечественными продуктами питания.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Первый вице-министр торговли и интеграции Ерлан Баттаков рассказал о развитии межрегиональных торговых и экономических отношений. Предприниматели и ученые поделились своими знаниями в области развития сельского хозяйства. О проблеме реализации сельскохозяйственной продукции на внутренний и внешний рынок рассказал генеральный директор ТОО Fruit.kz Болат Алиев.

В завершении семинара состоялась выставка продукции более 40 сельхозтоваропроизводителей Туркестанской области. Несколько тонн овощей туркестанские дехкане отправили в другие области. К примеру, в Россию, города Нур-Султан и Алматы направлено около 80 тонн раннеспелых бахчевых культур.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Для повышения продуктивности сельскохозяйственной отрасли в регионе ее развивают в трех основных направлениях. Первое – это развитие личных подсобных хозяйств. В 2021 году было создано 525 новых семейных хозяйств, из них 162 получили грантовую поддержку по программе «Еңбек».

Второе – это проект по получению 2-3 урожаев в год с одной площади. В прошлом году было реализовано около трех тысяч проектов на площади более 8 тысяч га, собрано 280 тысяч тонн продукции.

Третье – формирование продовольственного пояса в Туркестане. Для этого в производство внедряют современные передовые технологии, укрупняют агроформирования.