01:24 23.04.2022
Оперу Чайковского «Орлеанская дева» отменили в Швейцарии
Фото: pixabay
Произведение композитора Петра Чайковского исключили из программы фестиваля оперной музыки в Санкт-Галлене из-за вооруженного конфликта на Украине, передает Zakon.kz.
Организаторы посчитали «безответственным» исполнять русскую музыку, хоть и содержание данной оперы имеет отношение к событиям истории Франции – к биографии Жанна д’Арк.
Мы не можем позволить себе организовывать постановку произведения русского композитора на открытой площадке, так как это накладывает на нас дополнительную ответственность перед публикой и общественностью, – цитирует организаторов lenta.ru.
Как уточняется, решение не является бойкотом русской культуры, а имеет отношение только к организационному вопросу.