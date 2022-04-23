Оперу Чайковского «Орлеанская дева» отменили в Швейцарии

Организаторы посчитали «безответственным» исполнять русскую музыку, хоть и содержание данной оперы имеет отношение к событиям истории Франции – к биографии Жанна д’Арк.

Мы не можем позволить себе организовывать постановку произведения русского композитора на открытой площадке, так как это накладывает на нас дополнительную ответственность перед публикой и общественностью, – цитирует организаторов lenta.ru.

Как уточняется, решение не является бойкотом русской культуры, а имеет отношение только к организационному вопросу.