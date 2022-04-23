Малайзия готова рассмотреть поставку электроники в Россию

В Малайзии рассмотрят любой запрос со стороны России, касающийся поставок полупроводников и электроники, заявил РИА Новости посол этой страны в Москве Бала Чандран.

Малайзийская промышленность ориентирована на рынок. И я вполне уверен, что любой запрос российской стороны, касающийся поставок такой продукции, будет рассмотрен. Бала Чандран

Посол уточнил, что в настоящий момент он не осведомлен о каких-либо переговорах на правительственном уровне, но при этом выразил надежду на диалог между бизнесом.

Я очень рад, что вы считаете, что Малайзия могла бы стать поставщиком высокотехнологичного оборудования в Россию. Малайзия – один из самых больших экспортеров полупроводников с ежегодным объемом в 8,7 млрд долларов. Сектор электроники обеспечивает почти 6% ВВП Малайзии. Поэтому я рад, что вы затронули эту тему. Бала Чандран

Собеседник добавил, что малазийская экономика очень открытая. Бизнес-сектор будет реагировать на спрос и предложение продукции на мировой рынок, включая полупроводники, электронику и электронные устройства.