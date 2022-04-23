Архив о Бауыржане Момышулы передала Россия Казахстану
В Национальном военно-патриотическом центре состоялась встреча заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова с делегацией Российского исторического общества.
Стороны обсудили совместные мероприятия по сохранению памяти о героизме народа в годы Великой Отечественной войны. Государственному военно-историческому музею переданы уникальные архивные документы и материалы об участии воинов-казахстанцев в Битве за Москву.
Фото: Министерство обороны РК
В список вошли одиннадцать городов: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актобе, Караганда, Костанай, Петропавловск, Семей, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск.
Фото: Министерство обороны РК
Общеизвестным фактом является то, что Казахстан в годы войны стал «арсеналом фронта», снабжал топливом основную базу оборонной промышленности, добывал уголь, цветной металл, стал сырьевой и продовольственной базой, принял у себя 220 эвакуированных фабрик и заводов.Султан Камалетдинов
Общая численность мобилизованных в Красную Армию из Казахстана составила около 1 млн 200 тыс. человек, половина из них не вернулись с войны. Были сформированы 12 стрелковых и четыре кавалерийских дивизии, семь стрелковых бригад и около 50 отдельных полков и батальонов.
За подвиги в Великой Отечественной войне звания Героя Советского Союза были удостоены около 500 казахстанцев.
Фото: Министерство обороны РК
Девять из 10 пуль Красной Армии во время Великой Отечественной войны были отлиты из казахстанского свинца.