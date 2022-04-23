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Законодательство РК
16:03 23.04.2022

Архив о Бауыржане Момышулы передала Россия Казахстану

Россия Казахстан Фото: Министерство обороны РК
Государственному военно-историческому музею переданы уникальные архивные документы и материалы об участии воинов-казахстанцев в Битве за Москву, сообщает Zakon.kz.

В Национальном военно-патриотическом центре состоялась встреча заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова с делегацией Российского исторического общества.

Стороны обсудили совместные мероприятия по сохранению памяти о героизме народа в годы Великой Отечественной войны. Государственному военно-историческому музею переданы уникальные архивные документы и материалы об участии воинов-казахстанцев в Битве за Москву.

Россия Казахстан ВОВ

Фото: Министерство обороны РК

Российское историческое общество выступило с предложением присвоить звание «Город трудовой доблести» населенным пунктам Казахстана, внесшим неоценимый вклад в победу.

В список вошли одиннадцать городов: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актобе, Караганда, Костанай, Петропавловск, Семей, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск.

Россия Казахстан ВОВ

Фото: Министерство обороны РК

Генерал-лейтенант Султан Камалетдинов отметил, что проект «Города трудовой доблести» может найти достойное продолжение в Казахстане.

Общеизвестным фактом является то, что Казахстан в годы войны стал «арсеналом фронта», снабжал топливом основную базу оборонной промышленности, добывал уголь, цветной металл, стал сырьевой и продовольственной базой, принял у себя 220 эвакуированных фабрик и заводов.Султан Камалетдинов

Общая численность мобилизованных в Красную Армию из Казахстана составила около 1 млн 200 тыс. человек, половина из них не вернулись с войны. Были сформированы 12 стрелковых и четыре кавалерийских дивизии, семь стрелковых бригад и около 50 отдельных полков и батальонов.

За подвиги в Великой Отечественной войне звания Героя Советского Союза были удостоены около 500 казахстанцев.

Россия Казахстан ВОВ

Фото: Министерство обороны РК

Более 700 тыс. человек были мобилизованы в промышленность. Из всех стран постсоветского пространства за годы войны Казахстан производил 35% меди, 83% свинца, 60% молибдена, 65% висмута. Карагандинская область дала 35 млн тонн угля. За все это время тружениками тыла было произведено более 5 млн тонн хлеба и более 700 тыс. тонн мяса.

Девять из 10 пуль Красной Армии во время Великой Отечественной войны были отлиты из казахстанского свинца.

Данияр Кунафин
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