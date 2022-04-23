Более 4 тысяч деревьев высажено на общегородском субботнике в Нур-Султане

Проведена уборка парков и скверов на общей площади более 5,4 млн квадратных метров, высажено более 4 тыс. саженцев (дуб, клен татарский, сосна, липа, береза, тополь пирамидальный, вяз). Собрано и вывезено на полигон более 1 тыс. 860 тонн отходов, передает официальный сайт столичного акимата.

Сегодня, 23 апреля, в рамках общереспубликанской экологической акции «Бірге – таза Қазақстан» глава государства принял участие в общегородском субботнике и посадке деревьев в Ботаническом саду. В общегородском субботнике также приняли участие председатель Сената Парламента, председатель Мажилиса Парламента, премьер-министр, руководитель Администрации президента, члены правительства, аким города Нур-Султана, дипкорпус, трудовые коллективы, коллективы ОСИ (КСК), а также эковолонтеры, члены Президентского молодежного кадрового резерва, представители общественных и молодежных организаций, активные жители города.

Фото: gov.kz

Мероприятие направлено на проведение работ по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города после зимнего периода.

У нас территория по ул. Мангилик Ел до ул. Туран. Люди с охотой идут на субботники. Я считаю, что субботники – это мероприятие, которое поднимает общекомандный дух. Со школы еще вспоминаю, как уборка территорий помогала отвлечься от ежедневной рутины. Здесь мы можем посмотреть на коллег вне призмы работы, сплотиться, морально отдохнуть, заняться физической деятельностью. Замдиректора департамента внутреннего администрирования МНЭ РК Тлеубек Бельгиберзин

Некоторые из коллективов города отмечают, что выходят на такие субботники ежегодно. К примеру, заведующий отделом в Администрации президента Гани Тлеубеков рассказал, что администрацией с 1998 года в городе высажено более 6 тыс. деревьев.

Фото: gov.kz

В этом году по традиции мы также вышли на общегородской субботник. Мы с 1998 года участвуем в субботниках по озеленению, уборке нашего города. Мы вносим свою лепту, благодарны, что проводят такие субботники. Завотделом в Администрации президента Гани Тлеубеков

Представитель молодежи Адлет Колекпай отмечает, что молодые люди охотно присоединяются к озеленению и очищению города и такие субботники нужно проводить чаще.

Активное участие коллективов города – это главный признак бережного отношения общества к нашей природе, считает Алия Куспанова.

Настроение отличное, погода хорошая – все благоволит к тому, чтобы поработать большим дружным коллективом. Пришли вместе с детьми даже. Для нас это еще и хороший повод пообщаться во внерабочей обстановке. Таким образом, мы прививаем детям, молодежи любовь к труду. Алия Куспанова

Фото: gov.kz

Не остались в стороне и аксакалы нашего города. Пенсионер Шынболат Беркалиев является постоянным посетителем Центра активного долголетия. Сегодня он так же, как и все жители, пришел на субботник внести свою лепту в облагораживание столицы.

Сегодня во всех районах города проходят субботники. Мы, представители Центра активного долголетия, пришли внести свой вклад. Призываю всех жителей держать в чистоте нашу столицу, не сорить и ухаживать за ней. Шынболат Беркалиев