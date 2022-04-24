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21:40 24.04.2022

Давайте жить дружно – Лукашенко на Пасху обратился к соседям

Давайте жить дружно, Пасха Фото: president.gov.by
Жить дружно призвал соседние страны президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает Zakon.kz.

Во время посещения храма Преображения Господня в городском поселке Копысь Александр Лукашенко обратился к соседним странам с просьбой беречь мир, передает пресс-служба президента Беларуси.

Президент вспомнил, как над ним подтрунивали из-за фразы «лишь бы не было войны».

Особенно так называемые оппозиционеры: «Чего там, у народа все время лишь бы не было войны». А я всегда говорил: если война – ничего не надо. И как актуально сегодня звучат эти просьбы и требования белорусского народа: лишь бы не было войны. Президент Беларуси Александр Лукашенко

Помимо этого Лукашенко призвал политиков не создавать людям проблем. Президент отметил, что жители Литвы, Латвии и Украины находятся на границах и просят, чтобы их пустили в Беларусь. По его словам, они сейчас стоят вдоль границы и просят, чтобы белорусы их пустили купить хотя бы гречки и соли.

Главное – это мир, согласие, дружба, которые всегда были свойственны белорусам. Давайте беречь мир. Это актуально. Я бы хотел обратиться прежде всего к соседям: давайте жить дружно. Президент Беларуси Александр Лукашенко
Константин Вноровский
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