Давайте жить дружно – Лукашенко на Пасху обратился к соседям

Во время посещения храма Преображения Господня в городском поселке Копысь Александр Лукашенко обратился к соседним странам с просьбой беречь мир, передает пресс-служба президента Беларуси.

Президент вспомнил, как над ним подтрунивали из-за фразы «лишь бы не было войны».

Особенно так называемые оппозиционеры: «Чего там, у народа все время лишь бы не было войны». А я всегда говорил: если война – ничего не надо. И как актуально сегодня звучат эти просьбы и требования белорусского народа: лишь бы не было войны. Президент Беларуси Александр Лукашенко

Помимо этого Лукашенко призвал политиков не создавать людям проблем. Президент отметил, что жители Литвы, Латвии и Украины находятся на границах и просят, чтобы их пустили в Беларусь. По его словам, они сейчас стоят вдоль границы и просят, чтобы белорусы их пустили купить хотя бы гречки и соли.