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Законодательство РК
19:10 25.04.2022

Почти на 3 млн тенге обокрали ТОО в Жамбылской области

Наручники Фото: Zakon.kz
Подозреваемые задержаны и дали признательные показания. Начато досудебное расследование, передает Zakon.kz.

В Жамбылский районный отдел полиции обратился сам пострадавший директор ТОО. По его словам, 13 апреля неизвестные похитили с территории завода 100 квадратных метров конвейерной ленты общей стоимостью около 2 млн 700 тыс. тенге.

Полицейские задержали двоих работников данного предприятия – 26-летнего и 30-летнего жителей Тараза. Мужчины дали признательные показания. Начато досудебное расследование по ст. 188, ч. 3 УК РК.

В ходе следствия полицейские установили, что подозреваемые краденую ленту продали за 900 тыс. тенге, а деньги потратили на личные нужды.

Ирина Мишура
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