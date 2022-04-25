Почти на 3 млн тенге обокрали ТОО в Жамбылской области

В Жамбылский районный отдел полиции обратился сам пострадавший директор ТОО. По его словам, 13 апреля неизвестные похитили с территории завода 100 квадратных метров конвейерной ленты общей стоимостью около 2 млн 700 тыс. тенге.

Полицейские задержали двоих работников данного предприятия – 26-летнего и 30-летнего жителей Тараза. Мужчины дали признательные показания. Начато досудебное расследование по ст. 188, ч. 3 УК РК.

В ходе следствия полицейские установили, что подозреваемые краденую ленту продали за 900 тыс. тенге, а деньги потратили на личные нужды.