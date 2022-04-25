19:14 25.04.2022
Туркестан – первые соревнования прошли на искусственном озере в Президентском парке
Фото: акимат Туркестанской области
Открытый Кубок Республики Казахстан по триатлону прошел на искусственном озере в Президентском парке, введенном в эксплуатацию в прошлом году, сообщает Zakon.kz.
Соревнования, организованные казахстанской Федерацией триатлона при поддержке акимата Туркестанской области, длились два дня.
Сначала участники соревнований совершили заплыв на дистанцию 750 м в искусственном озере в Президентском парке, затем проехали 20 км на велосипеде по проспекту Б. Саттарханова, далее на территории микрорайона Отрар выполнили норму забега в 5 км.
Фото: акимат Туркестанской области
Отметим, в Президентском парке, занимающем площадь в 38 гектаров, растут различные хвойные породы деревьев, уложен газон. Имеется семь детских игровых площадок и скамейки, высажены цветы.
На искусственном озере в центре парка можно проводить различные соревнования по водным видам спорта.
Фото: акимат Туркестанской области