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19:14 25.04.2022

Туркестан – первые соревнования прошли на искусственном озере в Президентском парке

Федерация триатлона Фото: акимат Туркестанской области
Открытый Кубок Республики Казахстан по триатлону прошел на искусственном озере в Президентском парке, введенном в эксплуатацию в прошлом году, сообщает Zakon.kz.

Соревнования, организованные казахстанской Федерацией триатлона при поддержке акимата Туркестанской области, длились два дня.

Сначала участники соревнований совершили заплыв на дистанцию 750 м в искусственном озере в Президентском парке, затем проехали 20 км на велосипеде по проспекту Б. Саттарханова, далее на территории микрорайона Отрар выполнили норму забега в 5 км.

Федерация триатлона

Фото: акимат Туркестанской области

Отметим, в Президентском парке, занимающем площадь в 38 гектаров, растут различные хвойные породы деревьев, уложен газон. Имеется семь детских игровых площадок и скамейки, высажены цветы.

На искусственном озере в центре парка можно проводить различные соревнования по водным видам спорта.

Федерация триатлона

Фото: акимат Туркестанской области

Константин Вноровский
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