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Законодательство РК
23:27 25.04.2022

Четыре млн тенге выманил костанаец у одиноких женщин

Мошенник выманил Фото: pixabay
Парень в Костанае регистрировался на сайте знакомств с разведенными дамами. После недолгого общения выманивал у них деньги, сообщает Zakon.kz.

Дама он говорил, что занимается недвижимостью и «по любви» обещал подкинуть «выгодные варианты», передает Astana TV.

Женщины соглашались купить дешевое жилье у симпатичного парня. Покупательницы приносили документы и предоплату. Таким образом «на крючок» попались четыре жительницы поселка Тобыл. Мужчину задержали.

Там в основном женщины знакомятся с мужчинами с целью построить отношения, чтобы не быть одинокими. Вот он входил в доверие, пользуясь тем, что они разведенные и одинокие. Оперуполномоченный УКП ДП Костанайской области Нина Ахмадеева

Возбуждено уголовное дело по статье 190 ч.2, п.4 «Интернет-мошенничество».

Константин Вноровский
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