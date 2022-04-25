Четыре млн тенге выманил костанаец у одиноких женщин

Дама он говорил, что занимается недвижимостью и «по любви» обещал подкинуть «выгодные варианты», передает Astana TV.

Женщины соглашались купить дешевое жилье у симпатичного парня. Покупательницы приносили документы и предоплату. Таким образом «на крючок» попались четыре жительницы поселка Тобыл. Мужчину задержали.

Там в основном женщины знакомятся с мужчинами с целью построить отношения, чтобы не быть одинокими. Вот он входил в доверие, пользуясь тем, что они разведенные и одинокие. Оперуполномоченный УКП ДП Костанайской области Нина Ахмадеева

Возбуждено уголовное дело по статье 190 ч.2, п.4 «Интернет-мошенничество».