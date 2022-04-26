Как планируют изменить местное самоуправление в Казахстане

В частности, предлагается законодательно разграничить зоны ответственности местного государственного управления и местного самоуправления, конкретизировать статус, функции и полномочия органов местного самоуправления с исключением дублирования с органами местного государственного управления.

Вместе с тем проект закона также будет предусматривать внедрение представительного органа Кенес, преобразование аппарата акима в администрацию местного самоуправления, усиление деятельности ревизионных комиссий и т.д.

Как считают разработчики документа, принятие такого закона приведет к положительным последствиям: в рамках разграничения полномочий между государственным управлением и местным самоуправлением снизится административная зависимость акима сельского округа от вышестоящих акимов, будет исключено наделение аппаратов акимов сельских округов несвойственными функциями, увеличится оперативность принятия решений.

В то же время указывается, что возможны и негативные последствия: наделение новыми полномочиями может потребовать увеличения финансирования и расширения штатной численности аппаратов акимов.

В целом, ожидается, что принятие нового закона приведет к увеличению доверия со стороны казахстанцев к органам местного самоуправления, уменьшится недовольство жителей принимаемыми решениями, разовьется гражданское правосознание жителей.

Также предполагается, что Кенес станет основой для создания низового уровня самоуправления, наиболее приближенного к населению, через прямые выборы членов Кенеса жители смогут участвовать в местной общественно-политической жизни путем принятия нормативных актов, которые позволят оптимально и эффективно решать вопросы местного значения с учетом мнения граждан.

Проект документа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 13 мая.