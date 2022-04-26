14:17 26.04.2022
У жителя Алматы изъяли 88 свертков с мефедроном
Фото: пресс-служба ДП города Алматы
По подозрению в незаконном хранении и употреблении наркотических веществ полицейскими мегаполиса задержан 34-летний мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента полиции города Алматы, передает Zakon.kz.
Полицейские обыскали мужчину и изъяли барсетку с шестью свертками, которые были обмотаны желтой изолентой. Внутри них были обнаружены 88 свертков в такой же изоленте.
Внутри дозированных свертков находилось вещество в виде порошка и комочков, белого цвета, со специфическим запахом. Назначена судебно-химическая экспертиза.Замначальника Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Сагындык Аяганов
По словам задержанного, вещество является синтетическим наркотиком «мефедрон», якобы, приобретенным им через интернет. Мужчину арестовали.