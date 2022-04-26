Что известно о криптобирже Bybit

Кроме того, на Bybit работает русскоязычная Служба поддержки 24/7.

Деривативная линейка Bybit включает инверсные бессрочные контракты, линейные бессрочные контракты, а также инверсные фьючерсы (квартальные BTCUSD и ETHUSD).

Торговые пары на споте пополняются популярными токенами еженедельно.

Бессрочные USDC контракты уже запущены на сайте (скоро – и в приложении). Готовятся к запуску USDC-опционы.

В 2021 году Bybit запустил сервисы гибких накоплений, бивалютных инвестиций, а также ланчпад и пул для перспективных токенов.

В 2022 году Bybit добавил собственный сервис P2P продажи и покупки криптовалют и маркетплейс NFT.

Несколько фиатных провайдеров-партнеров предоставляют пользователям Bybit возможность покупать криптовалюту с использованием национальной валюты.

В числе прочих поддерживаются российский рубль, украинская гривна, азербайджанский манат, грузинский лари, казахстанский тенге, молдавский лей и узбекистанский сум.

Дополнительные возможности на Bybit

Реферальная и аффилиатные программы с постоянными вознаграждениями и специальными бонусами.

Регулярные промоакции для существующих и новых пользователей (при регистрации и первом депозите).

Локальные и международные трейдинговые турниры с призовым фондом от 10 тыс. USDT.

Поддержка Meta Trader 4 (MT4).

Ежегодное глобальное состязание трейдеров WSOT.

Блог с ежедневной аналитикой и эксклюзивными обзорами криптоиндустрии.

Русскоязычное комьюнити активных трейдеров в Telegram, Twitter и Vkontakte, Youtube-канал.

За каждого подтвержденного реферала трейдер Bybit и его реферал получит бонус в размере 20 долларов в BTC. Количество рефералов не ограничено.

Bybit сотрудничает с лидерами мнений, которые разделяют миссию и ценности компании. В программе участвуют более 11 тыс. партнеров по всему миру.

Пользователи Bybit получают статус VIP-трейдера при достижении определенных значений баланса активов или торгового объема за последние 30 дней.

Среди привилегий, которыми пользуется VIP-трейдер:

эксклюзивная торговая комиссия;

ранний доступ с личной презентацией и закрытое представление новых продуктов;

персональный аккаунт-менеджер.

Bybit Launchpad – это платформа для запуска токенов, предоставляющая инвесторам ранний доступ к новым и предварительно внесенным в листинг токенам перспективных проектов непосредственно на Bybit.

Пользователи могут выделять определенное количество BIT на каждый новый проект и зарабатывать новые токены.

Мастер-классы, семинары и практикумы проводятся еженедельно на русском языке. Прямые трансляции проходят на Youtube и доступны для всех желающих.

Платформа Bybit NFT – это маркетплейс, объединяющий художников, создателей контента и коллекционеров со всего мира. Пользователям Bybit необязательно привязывать к платформе адрес личного кошелька. Можно покупать, продавать и обменивать NFT через стандарт Ethereum ERC-721 с помощью спотовых аккаунтов на Bybit.

С января 2022 года пользователи Bybit могут покупать и продавать Tether (USDT) другим пользователям в безопасной и удобной среде, а также без комиссий платформы и любых скрытых комиссий.

На Bybit доступна функция покупки криптовалют с помощью ведущих фиатных провайдеров, в том числе MERCURYO, MoonPay, BANXA, Simplex и др. В настоящее время Bybit поддерживает более 170 валют, с помощью которых возможно внести криптовалюту на аккаунт для трейдинга и использования других сервисов платформы. Bybit не взимает комиссий при покупке криптовалют через фиатных провайдеров.

Бивалютные инвестиции – это продукт с плавающей доходностью и изменяемым активом дохода. С его помощью можно добавлять активы в стейкинг и получать доход за обеспечение ликвидности.