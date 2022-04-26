22:40 26.04.2022
В составе упавших на Землю метеоритов нашли «строительные блоки» ДНК
Фото: pixabay
Исследователи из Университета Хоккайдо в Японии изучили три метеорита, упавшие в XX веке. Речь идет о Мурчисонском метеорите, а также о метеоритах озер Мюррей и Тагиш, передает Zakon.kz.
По мнению ученых, пишет gazeta.ru, найденные соединения предположительно сыграли роль в появлении генетических функций ранней жизни.
Как отмечается, для формирования ДНК и РНК необходимы элементы двух типов. Пиримидины, включая цитозин, урацил и тимин, и пурины, включающие гуанин и аденин. Анализ показал, что в этих метеоритах присутствуют гуанин, аденин и урацил.
Эти соединения присутствуют в концентрациях, аналогичных тем, которые были предсказаны экспериментами, воспроизводящими условия ранней Солнечной системы, – заявили ученые.
По мнению авторов исследования, эти «строительные блоки» ДНК могли образоваться в результате фотохимических реакций в межзвездной среде.