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22:40 26.04.2022

В составе упавших на Землю метеоритов нашли «строительные блоки» ДНК

наука Фото: pixabay
Исследователи из Университета Хоккайдо в Японии изучили три метеорита, упавшие в XX веке. Речь идет о Мурчисонском метеорите, а также о метеоритах озер Мюррей и Тагиш, передает Zakon.kz.

По мнению ученых, пишет gazeta.ru, найденные соединения предположительно сыграли роль в появлении генетических функций ранней жизни.

Как отмечается, для формирования ДНК и РНК необходимы элементы двух типов. Пиримидины, включая цитозин, урацил и тимин, и пурины, включающие гуанин и аденин. Анализ показал, что в этих метеоритах присутствуют гуанин, аденин и урацил.

Эти соединения присутствуют в концентрациях, аналогичных тем, которые были предсказаны экспериментами, воспроизводящими условия ранней Солнечной системы, – заявили ученые.

По мнению авторов исследования, эти «строительные блоки» ДНК могли образоваться в результате фотохимических реакций в межзвездной среде.

Елена Беляева
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