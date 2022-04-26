В составе упавших на Землю метеоритов нашли «строительные блоки» ДНК

По мнению ученых, пишет gazeta.ru, найденные соединения предположительно сыграли роль в появлении генетических функций ранней жизни.

Как отмечается, для формирования ДНК и РНК необходимы элементы двух типов. Пиримидины, включая цитозин, урацил и тимин, и пурины, включающие гуанин и аденин. Анализ показал, что в этих метеоритах присутствуют гуанин, аденин и урацил.

Эти соединения присутствуют в концентрациях, аналогичных тем, которые были предсказаны экспериментами, воспроизводящими условия ранней Солнечной системы, – заявили ученые.

По мнению авторов исследования, эти «строительные блоки» ДНК могли образоваться в результате фотохимических реакций в межзвездной среде.