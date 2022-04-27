Джокович сможет сыграть на Уимблдоне, несмотря на непривитый статус

Организаторы Уимблдона подтвердили, что вакцинация от COVID-19 не будет обязательной для игроков на турнире этого года, что дает первой ракетке мира Новаку Джоковичу шанс защитить свой титул, сообщает ABC News.

34-летнему Джоковичу, 20-кратному чемпиону мейджора, было отказано в шансе защитить свой титул на Открытом чемпионате Австралии в январе из-за непривитого статуса.

Проиграв судебную тяжбу в Австралии, Джокович заявил, что был бы готов пропустить другие турниры Большого шлема, если бы для участия в соревнованиях требовалась вакцинация.

С тех пор он играл на таких турнирах, как чемпионат Дубая в ОАЭ и Мастерс Монте-Карло во Франции, но не смог приехать в США, чтобы сыграть в Индиан-Уэллсе или на Открытом чемпионате Майами.

Теннисная ассоциация США заявила, что будет следовать любым правительственным правилам, действующим в отношении статуса вакцинации.

В марте организаторы Открытого чемпионата Франции заявили, что Джокович сможет сыграть на «Ролан Гаррос». Организаторы Открытого чемпионата Италии также заявили, что Джокович может сыграть в следующем месяце.

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