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Законодательство РК
11:15 27.04.2022

В столице прошла рабочая встреча Общественного совета МВД РК

полиция Фото: polisia.kz
На базе Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева прошла рабочая встреча Общественного совета Министерства внутренних дел Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

В ходе заседания члены Совета обсудили ряд приоритетных проблем в деятельности органов внутренних дел. Основной обсуждаемой темой стало создание хороших рабочих условий. Отметим, что КАЗГЮУ за счет собственных средств отремонтировал один из столичных участковых пунктов полиции и создал там комфортные условия как для сотрудников, так и для граждан.

полиция

Фото: polisia.kz

Участники встречи также ознакомились с результатом пилотного проекта «сервисная модель полиции». Провост АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С.Нарикбаева» Сергей Пен представил выводы по итогам работы в рамках пилотного проекта, а именно – рекомендации по совершенствованию работы участковых инспекторов полиции.

Переход на сервисную модель работы подразумевает кардинальные перемены в части партнерства органов внутренних дел, местных исполнительных органов и населения с целью обеспечения общественной безопасности.

Хорошее партнерство с местными исполнительными и другими государственными уполномоченными органами дает положительный эффект. Должна быть солидарная ответственность.  Министр внутренних дел Республики Казахстан Марат Ахметжанов

Кроме того, в ходе рабочей встречи Марат Ахметжанов презентовал специальное приложение «Қорғау», разработанное для работы полицейских со злостными нарушителями правил дорожного движения. Разработка позволит перейти к реальной профилактике нарушений и предотвращению ДТП. С помощью этой системы министр сравнил ситуацию на дорогах городов Нур-Султан и Шымкент. Глава ведомства также рассказал о новшествах, которые коснутся модулей видеофиксаций «Сергек».

МВД РК

Фото: polisia.kz

В завершение мероприятия члены Общественного совета выразили уверенность, что и в дальнейшем продолжат совместную работу по поддержке граждан, формированию эффективной партнерской модели взаимоотношений между полицией и обществом.  

Ирина Лукичева
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