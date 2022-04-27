В столице прошла рабочая встреча Общественного совета МВД РК
В ходе заседания члены Совета обсудили ряд приоритетных проблем в деятельности органов внутренних дел. Основной обсуждаемой темой стало создание хороших рабочих условий. Отметим, что КАЗГЮУ за счет собственных средств отремонтировал один из столичных участковых пунктов полиции и создал там комфортные условия как для сотрудников, так и для граждан.
Фото: polisia.kz
Переход на сервисную модель работы подразумевает кардинальные перемены в части партнерства органов внутренних дел, местных исполнительных органов и населения с целью обеспечения общественной безопасности.
Хорошее партнерство с местными исполнительными и другими государственными уполномоченными органами дает положительный эффект. Должна быть солидарная ответственность. Министр внутренних дел Республики Казахстан Марат Ахметжанов
Кроме того, в ходе рабочей встречи Марат Ахметжанов презентовал специальное приложение «Қорғау», разработанное для работы полицейских со злостными нарушителями правил дорожного движения. Разработка позволит перейти к реальной профилактике нарушений и предотвращению ДТП. С помощью этой системы министр сравнил ситуацию на дорогах городов Нур-Султан и Шымкент. Глава ведомства также рассказал о новшествах, которые коснутся модулей видеофиксаций «Сергек».
Фото: polisia.kz