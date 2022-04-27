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Законодательство РК
15:45 27.04.2022

Патроны, гранаты и бронежилеты: очередной схрон с оружием обнаружили в Таразе

тараз, оружие, схрон, полиция Фото: скриншот видео
Жамбылские полицейские обнаружили очередной схрон с оружием – изъяты гранаты, патроны, бронежилеты, противогазы, автоматы, пистолеты, одноствольное оружие, предположительно похищенные во время массовых беспорядков в январе, передает Zakon.kz.

Как сообщили в областном департаменте полиции, за неделю на территории областного центра обнаружены и изъяты 16 единиц оружия, 521 патрон, гранаты, бронежилеты, противогазы и шлем.

26 апреля на территории областного центра возле бетонного ограждения в зарослях травы обнаружен схрон оружия, сложенный в полипропиленовый мешок.Пресс-служба ДП Жамбылской области

В ведомстве уточнили, что было изъято восемь единиц оружия, две гранаты, патроны, полицейский шлем и противогаз, автоматы марки «Калашникова» и «Сайга», пистолеты Макарова и пневматический, одноствольное гладкоствольное ружье марки «ИЖ-18», одноствольное оружие самодельного производства, двуствольные обрезы гладкоствольных ружей марки «ИЖ-58», гранаты марки «РГЭ-60кд» и «ГСЗ» и 144 патрона различного калибра.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 287 ч. 3 УК РК. На оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза.Пресс-служба ДП Жамбылской области

В ведомстве напомнили, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее их в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет, если нет причастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется.

Динара Халдарова
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