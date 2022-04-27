Патроны, гранаты и бронежилеты: очередной схрон с оружием обнаружили в Таразе

Как сообщили в областном департаменте полиции, за неделю на территории областного центра обнаружены и изъяты 16 единиц оружия, 521 патрон, гранаты, бронежилеты, противогазы и шлем.

26 апреля на территории областного центра возле бетонного ограждения в зарослях травы обнаружен схрон оружия, сложенный в полипропиленовый мешок. Пресс-служба ДП Жамбылской области

В ведомстве уточнили, что было изъято восемь единиц оружия, две гранаты, патроны, полицейский шлем и противогаз, автоматы марки «Калашникова» и «Сайга», пистолеты Макарова и пневматический, одноствольное гладкоствольное ружье марки «ИЖ-18», одноствольное оружие самодельного производства, двуствольные обрезы гладкоствольных ружей марки «ИЖ-58», гранаты марки «РГЭ-60кд» и «ГСЗ» и 144 патрона различного калибра.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 287 ч. 3 УК РК. На оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза. Пресс-служба ДП Жамбылской области